Un QR code pour signaler les enseignants non-remplacés dans les écoles des Pyrénées-Orientales

Si la cinquième vague de Covid commence à reculer, la situation dans les écoles des Pyrénées-Orientales reste encore très tendue avec de très nombreux enseignants absents. La semaine dernière plus de 200 classes du département étaient privées d'enseignants. Pour dénoncer cette situation "scandaleuse" le syndicat SNUIPP et la FCPE qui lancent une opération d'un genre nouveau.

Des affiches avec un QR code vont être placardées devant les écoles du département avec ce message : "ENSEIGNANT-E PAS REMPLACÉ-E ? SCANNEZ". Un QR code renvoie effectivement vers un formulaire où les parents peuvent directement signaler le problème. Un mail est alors envoyé à l'inspection d'académie, au rectorat, au ministère de l'Education Nationale ainsi qu'aux parlementaires des Pyrénées-Orientales.

Un façon simple et rapide de mobiliser des parents d'élèves "qui n'ont pas forcément la solution pour lutter et exiger le remplacement des enseignants" explique Rémi Landry, le président de la FCPE 66. D'ailleurs le système a déjà été expérimenté dans l'Est et dans l'Hérault pour mettre la pression sur les services de l'Éducation Nationale. "L'idée n'est pas d'embêter le personnel administratif avec des montagnes de mails mais plutôt de faire comprendre aux décideurs qu'il y a un vrai problème à l'école et qu'ils agissent plus vite pour faire bouger les choses" précise Jérôme Guy, l'un des co-secrétaire départemental du syndicat SNUIPP.

L'opération doit aussi permettre au syndicat de suivre au plus près l'évolution de la situation sur le terrain. Le SNUIPP envisage de mettre en ligne une carte interactive des classes fermées dans les Pyrénées-Orientales.