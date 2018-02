C'est devenu un rituel depuis la rentrée de septembre. Dès que la sonnerie retentit dans le collège de Clarensac à 13h45, tout s'arrête. Tous les élèves, où qu'ils soient, sont obligés de sortir le livre qu'ils ont amené. Même chose pour les enseignants.

C'est parti pour un quart d'heure de lecture en silence.

Cette opération baptisée "Silence, on lit" a été initiée par la principale du collège, une ancienne prof de français. D'abord pour ramener le calme après le repas.

Quelques mois après le lancement de l'opération, les effets positifs se font déjà sentir. Notamment sur le prêt des livres au CDI.

"On était sur une moyenne de 6 à 7 livres empruntés par élève et par an, on a plus que doublé. On est à un peu plus de 13."