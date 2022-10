Un rassemblement pour la liberté de porter l'"abaya" devant le lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand

Le rassemblement s'est tenu ce mercredi matin pendant plus d'une heure, entre environ 7h30h et 9h devant le lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand. Environ 150 lycéens et d'étudiants ont manifesté devant l'établissement pour revendiquer le droit de porter des vêtements larges, à caractère religieux, dans l’enceinte de cet établissement public.

D'abord vers 7h30 ce sont des étudiants de l'UNEF qui auraient bloqué partiellement l'entrée principale. Rejoints ensuite par des lycéens et notamment celle et ceux de La voix lycéenne. Certains manifestants étaient munis de banderoles. Le blocage a duré plus d'une heure.

Depuis quelques jours, une nouvelle règle avait été instaurée dans l'établissement imposant à l'équipe pédagogique de signaler les élèves qui auraient pour habitude de porter des tenues amples, à caractère religieux, type "abaya". Une règle qui a déclenché plusieurs difficultés avec les élèves et leurs parents, les enseignants ont donc décidé de ne plus l'appliquer. Dans ce lycée général et technologique, situé dans un quartier populaire, une dizaine de tenues ont été signalées sur environ 1300 élèves.

"Il n'y a pas de problème de laïcité dans notre établissement" explique Richard Commeau, le proviseur de l'établissement. "C'est un sujet de résonance nationale, il faut que l'on soit vigilant ici comme ailleurs et il faut l'expliquer aux élèves" complète le proviseur.

Des tenues de type Abaya

Le rectorat de Clermont-Ferrand indique de son côté avoir envoyé une équipe d'agents pour dénouer la situation et rencontrer les manifestants. Selon le rectorat, ils ont été reçus par le proviseur du lycée, et le rassemblement s'est terminé dans le calme.

De son côté la Région Auvergne-Rhône-Alpes a réagi sous la forme d'un communiqué : "cette manifestation vise à remettre en cause un principe sacré de notre République : la laïcité.

La Région qui demande "l’intransigeance la plus totale à l’endroit des élèves" qui tenteraient de se soustraire aux lois de notre République et des prosélytes islamistes.

"Je n’accepterai jamais la moindre compromission sur ce sujet" explique Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. « La Région s’est à ce titre, dotée d’une charte pour garantir le respect de la laïcité, de la mixité et lutter tout particulièrement contre les intégrismes religieux. Nous ne dévierons pas. Nous ne renoncerons pas. »