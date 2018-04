L'audience se déroulera jeudi 26 mars au Tribunal Administratif de Toulouse. Pour l'UNI, l'Union Nationale Intersyndicale, le recours au référé intervient dans une situation d'urgence. Alors que la fin de l'année scolaire arrive, la bonne tenue des examens n'est toujours pas assurée. L'UNI s'est appuyé sur une dizaine d'attestations écrites d'étudiants du Mirail. Pas d'accès aux ressources de l'université, craintes de passer une année blanche... Les inquiétudes sont nombreuses.

On arrive à un point de non-retour. On pensait que ça pourrait se débloquer puisque l'université a été mise sous tutelle, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. C'est le moment pour formuler ce recours, pour que les examens aient lieu. Les moyens pour y arriver sont divers, et la préfecture pourrait être sollicitée pour faire intervenir les forces de l'ordre". - Marie Glénin, responsable UNI à Toulouse.