Un relais d'assistantes maternelles mis en place dans l'agglo Béziers-Méditerranée

L'agglo Béziers-Méditerranée (sauf la ville de Béziers qui a son propre relais), le Conseil Départemental et la CAF de l'Hérault se sont associés pour la naissance d'un relais d'assistantes maternelles. 16 communes vont bénéficier de ce nouvel outil.

Ce relais d'assistantes maternelles, c'est à la fois un lieu de rencontres et une structure mise à disposition de ces nounous et des familles qui font appel à leurs services. Un outil au profit des 16 communes du secteur , des 200 assistantes maternelles et des 500 enfants dont elles ont la charge.

Il y a donc un espace de rencontres désormais réservé aux assistantes maternelles qui pourront se retrouver et échanger , où les familles sont les bienvenues et où auront lieu régulièrement des animations pour petits et grands.

Les assistantes maternelles vont aussi pouvoir être écoutées, épaulées et suivies par deux coordinatrices qui viendront à leur rencontre et pourront leur proposer des formations. Alain Romero, vice-président de l'agglo et maire d'Espondeilhan et de son millier d'habitants, trouve la formule efficace pour un moindre prix :

C'est une réponse aussi efficace que les crèches et à moindre coût

Alain Romero, maire d'Espondeilhan. Copier

Un lieu pour que les grands parlent et que les petits s'amusent. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Guy- Charles Aguilar, président de la CAF de l'Hérault est convaincu du bien-fondé d'une telle démarche.

Nounou, c'est un très joli mot mais qui n'est pas toujours reconnu comme un vrai métier

Guy-Charles Aguilar, le président de la CAF de l'Hérault Copier

Le local du relais d'assistantes maternelles de l'agglomération Béziers-Méditerranée est situé dans l'enceinte du centre nautique Léo Lagrange à Béziers.