Un remplaçant à l'école de Sabran, jusqu'aux prochaines vacances

Les parents d'élèves de l'école de Combe, à Sabran (Gard) s'étaient mobilisés en nombre, vendredi dernier. Depuis un mois, une professeure des écoles est absente et non remplacée, en petite et moyenne section. Les parents ont enfin été entendus. L’Académie de Montpellier vient d'attribuer un remplaçant dans cet établissement, dès ce mercredi, et jusqu'aux prochaines vacances scolaires.

L'enseignante titulaire doit revenir après les vacances d’avril.