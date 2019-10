Un repas bio par semaine dans les écoles primaires de Romans

Romans-sur-Isère, France

C'est une nouveauté de la rentrée scolaire 2019 à Romans-sur-Isère : plus de la moitié des ingrédients utilisés pour les cantines des écoles maternelles et primaires sont issus de l'agriculture biologique française et 42% des aliments sont achetés à des producteurs locaux. Comme d'autres communes de Drôme et d'Ardèche, la mairie de Romans devance les dispositions de la loi « Agriculture et Alimentation » prévue pour 2022. Cela a un coût : 100 000 euros par an, un prix de revient de 11 euros par repas indique la municipalité. Mais la hausse des dépenses de la ville n'est pas répercutée sur les parents d'élèves, en effet ils continuent à payer un tarif médian de 3 euros et 50 centimes par repas. Cette initiative est aussi l'occasion de sensibiliser les enfants à l'importance d'une bonne alimentation ainsi qu'à la protection de la nature.