A Orléans, un papa lance une pétition pour réclamer un menu végétarien tous les jours à la cantine

Il ne s'attendait pas à un tel succès ("pour être honnête, je me disais que si on atteignait 1000 signatures, ce serait déjà énorme !") : Pierre Maillard*, papa de trois enfants scolarisés dans le centre-ville d'Orléans, a lancé une pétition "pour une option végétarienne dans toutes les cantines d'Orléans" il y a quinze jours sur le site change.org. A ce jour, elle dépasse les 9250 signatures, même si on ne connaît pas la proportion d'orléanais parmi les signataires.

Ca existe dans d'autres villes"

Actuellement, comme le veut la loi Egalim, un repas végétarien par semaine est servi dans les cantines d'Orléans (6800 repas par jour). "On demande que les enfants puissent avoir le choix, chaque jour, entre un repas avec viande et un repas végétarien. Ca existe dans d'autres villes, ça se concrétise par une inscription par trimestre où chaque parent décide si son enfant va manger végétarien, et si oui, quel jour", explique Pierre Maillard, interrogé par France Bleu Orléans.

Pas de réponse de la mairie d'Orléans

A ce jour, le père de famille dit ne pas avoir reçu de réponse de la mairie d'Orléans, mais explique avoir fait la demande "à titre personnel" l'année dernière auprès de la Ville et avoir "reçu une fin de non recevoir, sans raison précise". D'où l'idée d'une pétition "pour avoir une force de frappe", lancée avec d'autres parents orléanais.

Pierre Maillard ne voit que des avantages dans les repas végétariens : "le plus évident, c'est l'impact environnemental qui est bien plus faible. C'est aussi bien meilleure pour la santé, parce que l'agence nationale de la sécurité de l'alimentation avait constaté que les enfants mangeaient trop de protéines animales. C'est également moins cher, et ça favorise l'égalité sociale puisque dans les milieus les plus modestes, les viandes sont sur-consommées et les fruits et légumes sous-consommés"

Pas facile tous les jours pour les enfants végétariens à la cantine

"On imagine bien que cela demande une logistique et une organisation considérables, mais le plus tôt serait le mieux pour nous", explique l'orléanais dont les trois enfants sont végétariens : "ils savent pourquoi ils sont végétariens, et quand il y a des repas type hachis parmentier, pour eux c'est difficile d'avoir une compensation, tandis que quand c'est steak frites, on leur sert un peu plus de frites, et pas de steak. Mais globalement, c'est difficile d'avoir un repas complet qui puisse leur faire tenir la journée".

La réponse de la Mairie d'Orléans

Interrogée au sujet de cette initiative, l'adjointe (LR) à l'éducation à la mairie d'Orléans Chrystel de Filippi dit comprendre , mais explique que la priorité, cette année, pour la Ville d'Orléans est "d'instaurer le zéro plastique à la cantine courant 2022". Chrystel de Filippi ajoute que des efforts importants sont faits pour assurer une alimentation de qualité dans les cantines orléanaises, avec l'aide de deux diététiciens et un approvisionnement en produits français et locaux autant que possible.

Chrystel de Filippi, adjointe (LR) au maire d'Orléans © Radio France - Anne Oger

Concernant le coût de l'instauration d'un repas végétarien quotidien, l'élue affirme que, selon les premières estimations, cela engendrerait au contraire une hausse importante du prix de la cantine ("deux à trois fois plus cher qu'aujourd'hui") et rappelle que "la cantine est un service public collectif qui n'a pas de caractère obligatoire et qui est là pour satisfaire le plus grand nombre" : " j'ai reçu trois courriers de parents au sujet des repas végétariens depuis que je suis élue, et j'ai d'ailleurs déjà reçu le papa qui est à l'origine de la pétition".

* ce père de famille à l'origine de la pétition explique ne pas avoir donné son véritable nom de famille