Un roman d'aventure en hommage à la Terre écrit par des élèves de CM2 à Bourguébus

Ce devait être au départ un simple échange de textes entre leur école et une autre école du département. Un travail sur l'écriture à l'initiative de l'OCCE, l'Office Central de la Coopération à l'Ecole. C'est finalement devenu un véritable livre.

Il a fallu une vingtaine d'heures pour choisir le genre du roman, trouver l'histoire, se répartir en groupe pour écrire les chapitres et soigner le texte, la syntaxe et le verbe.

Ni les élèves, ni moi n'imaginions pouvoir écrire un livre

Si les élèves ont des étoiles dans les yeux, Florent Lucas est lui aussi heureux d'avoir pu emmener avec lui les 22 écoliers dans ce travail d'écriture. Car un roman repose sur l'histoire, l'écriture mais aussi les illustrations, la mise en forme. Et si chaque jour les enfants âgés de 10 et 11 ans ont obligation de lire quinze minutes en classe, ils sont aussi déjà très friands des ordinateurs, tablettes et autres smartphones. Alors écrire un roman était inattendu.

Les invisibles c'est son titre, raconte l'histoire d'enfants confrontés à des extraterrestres décidés à détruire leur terre.

Mon beau père qui a écrit un Polar est venu nous donner des conseils, j'aimerais plus tard moi aussi écrire pour faire rêver les autres, explique Timothée

C'était pas si dur pour moi d'écrire car j'ai beaucoup d'imagination, mais c'est plus mon camarade TIM qui a écrit car lui ne fait pas de fautes d'orthographe, souligne Maxime

On est fiers, ce livre il est petit, mais quand même 89 pages c'est déjà beaucoup et il contient pas mal de beaux textes, témoigne Enzo

Convaincu par ce travail, le maire de Bourguébus a décidé de financer l'édition du roman.