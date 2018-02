Saint-Didier-sous-Aubenas, France

Il fallait oser et Nino l'a fait. Une lettre de motivation et une demande au palais de l'Elysée pour un stage d'un mois en cuisine et au service. Et sa demande a reçu une réponse positive. Il a fallu un peu de temps pour rédiger la convention de stage. Une convention un peu plus longue que d'habitude puisqu'il y a quelques clauses de confidentialité. Interdit de divulguer les goûts culinaires du président notamment.

Des moments inoubliables

Nino se rappellera certainement longtemps de ce repas servi au président de la République. Il est prévenu peu de temps avant, vers 11H alors qu'il est en train de déjeuner. On lui dit qu'il y a un repas avec le président de la République, le premier ministre et quelques conseillers. Nino ne se démonte pas.

Dans toutes les situations, il faut rester professionnel explique Nino.

Et puis il y a ce goûter à servir. Thé, café, quelques desserts. Rien de très compliqué pour ce jeune homme qui a fait plusieurs stages au Vivarais, un restaurant étoilé de Vals-les-Bains. Sauf que là, les personnes à servir sont Brigitte Macron et Angelina Jolie. Tout s'est bien passé mais la pression était là.

On n'a pas intérêt à trembler quand on sert un thé à Angelina Jolie dit Nino.

Une formation solide

Nino est très mature. Il sait parfaitement gérer ce genre de situation. Il sait aussi ce que peut lui apporter ce type de stage sur son CV. D'ailleurs à l'issu, ses maitres de stage lui ont fait savoir qu'il pouvait revenir. Emmanuel Macron lui a même demandé quelle était sa formation et l'a encouragé à donner des nouvelles à l'intendance du palais de l'Elysée. Nino est retourné à ses études. Il est en première technologique restauration et hôtellerie au lycée Lesdiguières de Grenoble.