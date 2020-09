La Région Nouvelle Aquitaine remet en place un service d'aide gratuit aux lycéens et apprentis dès ce lundi.

Un service d'aide aux devoirs gratuit pour les lycéens et apprentis de Nouvelle-Aquitaine

Les lycéens et apprentis peuvent avoir accès au service le soir entre 18h et 21h

Comme tous les ans, la Région Nouvelle-Aquitaine remet en service dès ce lundi 28 septembre, son service d'aide aux devoirs. Le service qui est gratuit s'adresse aux lycéens et apprentis. Les élèves, toutes sections confondues, peuvent recevoir des conseils dans toutes les matières, maths, physique, français, histoire-géographie au encore anglais et espagnol. Il s'agit d'une aide aux devoirs mais les lycéens peuvent aussi demander des explications plus approfondies sur des notions mal comprises ou pour faire des exercices.

L'assistance est assurée par des étudiants à l'Université. Le service est ouvert du lundi au jeudi de 18h à 21h. Il est assuré par téléphone par des étudiants qui sont souvent eux-même en télétravail en raison du contexte sanitaire.

Les lycéens et apprentis peuvent appeler au 05 57 57 50 00.