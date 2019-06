Un spectacle burlesque se joue en Haute-Vienne pour enseigner la sécurité routière aux enfants des écoles

Plus d'une centaine d'écoliers du sud de la Haute-Vienne ont assisté ce jeudi à Dournazac à un spectacle drôle et original. Un spectacle sur un sujet très sérieux qu'est la sécurité routière mais présenté de manière ludique. Une initiative de la préfecture qui veut sensibiliser les plus jeunes.

Dournazac, France

Le titre du spectacle "Coquin de Marvin", tellement coquin qu'il provoque des situations burlesques sous les yeux médusés du policier Frédéric El karim. Un faux policier en réalité mais qui délivre néanmoins des messages très sérieux : "On présente une fausse conférence sur la sécurité routière à des enfants mais ils ne savent pas que c'est faux ... et on travaille sur 3 ou 4 notions , _traverser sur les passages piétons_, mettre un casque quand on est à vélo , regarder à gauche à droite et à gauche..." explique le comédien qui tourne avec ce spectacle dans toute la France. Un spectacle commandé au départ par la préfecture de la Dordogne.

Un spectacle interactif qui suscite beaucoup de rires chez les enfants

Le comparse du faux policier c'est Marvin, il joue le rôle de l'usager de la route d'abord sur un écran puis voilà qu'il sort de l'écran de quoi susciter des émotions chez les enfants et en premier lieu le rire car Marvin enchaîne les situations clownesques . "On travaille sur l'impact émotionnel plus que sur le discours" expliquent les deux comédiens. Et ça marche... les enfants, des élèves de CP CE1 et CE2 reprennent très vite en chœur les chansons qu'ils apprennent pendant le spectacle et dont les paroles portent bien sûr sur la sécurité routière.

"On parle à de futurs usagers de la route" la coordinatrice sécurité routière en Haute-Vienne

"Avoir de bons comportements ça s'apprend dés le plus jeune âge" explique Hélène Marlin la coordinatrice de la sécurité routière en Haute-Vienne et "quand on est petit on intègre beaucoup de choses sans se poser de questions et pour eux ça va devenir naturel ... du moins on l'espère , le partage de la route ça s'apprend dés le plus jeune âge" conclut elle.

Après Dournazac Coquin de Marvin va poursuivre sa tournée en Haute-Vienne puisque ce vendredi c'est à Vaulry devant des écoliers de la commune mais aussi de Bellac et de Nantiat qu'il va se produire.