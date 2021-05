Un syndicat lycéen appelle à bloquer les établissements pour demander le passage du bac en contrôle continu

C'est un lundi que le syndicat étudiant UNL veut noir. Alors que les élèves du collège et du lycée doivent reprendre les cours en présentiel ce lundi 3 mai, certains établissements risquent de garder portes closes. L'Union nationale des lycéens (UNL) appelle à des blocus pour demander que le baccalauréat soit entièrement validé par un contrôle continu pour toutes les filières (générales, technologiques, professionnelles) cette année. L'UNL réclame ainsi l'annulation de la tenue en présentiel de l'épreuve de philosophie ainsi que le grand oral, en raison de la situation sanitaire et des confinements mis en place à l'automne 2020 et au printemps 2021.

Plusieurs lycéens ont déjà fait savoir qu'ils allaient bloquer des établissements à Lille, Châteauroux ou encore Cherbourg. Ils dénoncent des inégalités entre les élèves, certains établissements ayant pu maintenir les cours en présentiel.

L'UNL, qui se revendique premier syndicat lycéen, explique dans un communiqué que les conditions actuelles "ne sont pas réunies pour passer les épreuves dans de bonnes conditions". Il assure avoir récolté pour sa pétition plus de 200.000 signatures en moins d'une semaine.

