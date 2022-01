Un tiers d'écoles fermées dans le Loiret jeudi ? Vers "une grève historique"

"On va vers une grève historique", explique ce mardi soir la secrétaire départementale du SNUIP-FSU 45, principal syndicats d'enseignants. Se basant sur les remontées de terrain et les déclarations d'intention de grève des professeurs des écoles, Laurianne Delaporte estime que 55 à 60% des enseignants du premier degré dans le Loiret feront grève jeudi, dans le cadre du mouvement national lancé dans l'éducation nationale contre le protocole sanitaire, jugé "ingérable".

Une école sur trois fermée dans le Loiret ?

"On devrait avoir environ un tiers d'écoles fermées, c'est du jamais vu dans le Loiret, département généralement un peu moins mobilisé qu'ailleurs", poursuit la syndicaliste. Au niveau national, 75% des enseignants du premier degré devraient être en grève et une école sur deux pourrait être fermée. "L'interview de Jean Castex lundi soir sur TF1 qui a encore modifié le protocole sanitaire a fini par convaincre les collègues qui hésitaient, on le sent bien", explique Laurianne Delaporte.

13 écoles fermées jeudi à Orléans

A Orléans, par exemple, la Ville indique ce mardi soir que treize écoles seront fermées (sur 67) en raison de cette grève des enseignants, mas un service minimum d'accueil est prévu. Dans le détail, 13 écoles compteront 100% de grévistes, 10 écoles entre 75 et 99% de grévistes, 12 écoles entre 50 et 74% de grévistes, 19 écoles moins de 49% de grévistes (dont 6 écoles avec aucun gréviste). Ce chiffre pourrait augmenter puisque la Ville d'Orléans attend la remontée d'informations de six écoles.

Et ailleurs dans l'agglo

A Saran, au nord d'Orléans, les quatre écoles maternelles de la ville seront fermées, indique la mairie. A Saint-Jean-de-Braye, autre commune de la métropole orléanaise, trois écoles (deux maternelles et un groupe scolaire, Gallouedec) seront fermées également. A Olivet, la mairie évoque "80 à 100% d'absentéisme dans les écoles de la commune", jeudi.

Et dans le Montargois ?

Autre exemple dans le Montargois : "32 enseignants sur 78 seront grévistes jeudi", explique la mairie de Montargis qui met en place un service minimum d'accueil dans chaque école pour les enfants de personnels prioritaires et ceux dont les parents ne peuvent pas faire autrement, "grâce à huit animateurs et neuf Atsem" (l'école Pasteur comptera zéro classe ouverte). A Chalette-sur-Loing, la municipalité indique que trois écoles seront totalement fermées, sans service minimum d'accueil (sauf dans une école qui accueillera les enfants de soignants), "pour éviter les brassages d'enfants et parce que nos personnels municipaux sont, pour certains, positifs au Covid-19 ou cas contacts".