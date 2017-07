Un tiers des écoles repasse à la semaine de quatre jours à la rentrée

Selon les chiffres officiels du ministère de l'Education, près d'un tiers des écoles primaires a choisi le retour à la semaine de quatre jours à la rentrée prochaine.

La semaine obligatoire de quatre jours et demi, mise en place sous le précédent quinquennat, aura fait long feu : dès la rentrée de septembre, près d'un tiers des écoles primaires de France reviendront à la semaine de quatre jours, avec le mercredi libre, selon les chiffres annoncés ce mardi par le ministère de l'Education.

En tout, ce sont 31,8% des écoles primaires du pays qui ont saisi l'opportunité permise par un décret publié début juin, permettant à chaque commune de décider si ses écoles reviendraient ou non à l'ancien rythme scolaire. Ces écoles représentent 28,7% des écoliers scolarisés en France.

Selon le ministère, ce sont avant tout des "communes rurales" qui ont profité de "cette liberté nouvelle". Mais pas seulement : dans le Var et les Alpes-Maritimes, les grandes villes (Antibes, Cannes, Nice, etc.) ont pris également cette décision, tout comme Dunkerque et Calais dans le nord.

Ce retour aux quatre jours pour certains et pas pour d'autres devrait permettre au ministère d'évaluer les différentes organisations du temps scolaire", pour obtenir au final "un progrès dans l'organisation des activités périscolaires par la coopération entre les communes, l'Éducation nationale et les structures de la jeunesse et de la vie associative", explique le ministère.

Quelles communes reviennent à la semaine de quatre jours près de chez vous ?

Les locales du réseau France Bleu ont fait le point sur les communes qui reviennent à la semaine de quatre jours. Cliquez sur votre département pour en savoir plus :