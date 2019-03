Un tiers des professeurs des écoles sarthois en grève ce mardi

Si le mot d'ordre de la grève interprofessionnelle lancée ce mardi 19 mars porte sur "la justice fiscale et sociale", de nombreux enseignants, principalement du primaire, devraient se mobiliser. En ligne de mire : la prochaine carte scolaire et la loi Blanquer sur "l'école de la confiance". La FSU 72, la principale fédération de syndicats enseignants, annonce ainsi une grève "massive" dans le premier degré avec des dizaines d'écoles totalement fermées en Sarthe. D'après l'inspection académique, environ 30 % des professeurs des écoles du département ont annoncé leur intention de faire grève.

À La Flèche par exemple, la moitié des enseignants des écoles publiques seront en grève et pas moins de trois écoles seront complètement fermées. Au Mans, 13 écoles sur 74 n'ouvriront pas du tout. Et une trentaine d'autres annoncent des taux de grévistes supérieurs à 25 %, ce qui oblige la ville à mettre en place un service minimum d'accueil dans 46 établissements. Si certaines communes comme Allonnes continuent de faire de la résistance en refusant sa mise en place, le service d'accueil minimum sera activé dans de nombreuses collectivités ce mardi, la plupart du temps sur les horaires de classes habituels, mais sans assurer la restauration, qui doit être prévue par les familles.

Une assemblée générale des enseignants est convoquée à 11 h à la Maison du citoyen, sous la place des comtes du Maine, au Mans. Le rassemblement interprofessionel est prévu à 13 h 30 devant le centre administratif de Paixhans.

Accueils périscolaires et crèches perturbés également

Au Mans, à cause de la mobilisation d'employés municipaux, les accueils périscolaires seront fermés matin et soir à François Rabelais, Gazonfier (école fermée), Marcel Pagnol, Madeleine, Montaigu, René Descartes, Ardriers et le soir seulement à Chasse royale. Les crèches fonctionneront normalement sauf pour :

Multi-accueils des Sablons : Fermeture à 12 h 00. Multi-accueil Technopole : Fermeture du groupe (Libellules et Lucioles) - Ouverture de 9 h - 17 h pour 17 enfants. Multi-accueil Novaxis : Fermeture. Multi-accueil des Halles : Fermeture pour les groupes à partir de 12 h - fermeture halte garderie journée. Multi-accueil Pied-Sec : Ouverture de 7h30 à 14h30. Multi-accueil Sainte-Croix : Fermeture de la structure à 17h00.

Peu d'impact sur les transports

La Setram, le réseau des transports en commun de l'agglomération mancelle annonce que le tramway circulera aux horaires de vacances. Les bus et les navettes rouleront normalement. A la SNCF, "il n'y aura aucun impact. Le trafic sera normal partout, y compris les TER (train express régional)", a selon un porte-parole du groupe ferroviaire.