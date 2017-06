Un tour de Vaucluse à vélo pour une classe de CM2 de Malaucène

La classe de CM2 de l'école de Malaucène pédale sur un Tour du Vaucluse à vélo. 240 kms d'aventure sportive mais aussi pédagogique pour apprendre aux enfants la solidarité dans l'effort et le savoir-être des futurs citoyens.

Une vingtaine d'enfants de l'école de Malaucène continuent leur Tour de Vaucluse à vélo. 240 km sur les routes et les côtes du département pour monter sur le plateau d'Albion, franchir le Luberon et revenir au pied du Ventoux. La randonnée est sportive pour ces élèves de CM2 mais le voyage est surtout pédagogique.

Pédaler pour prendre confiance en soi

Yohann est ravi de quitter la classe pour "profiter des plantes et de la nature mais c'est moins bien quand il y a des côtes et des virages en épingle". Alex a appris "comment remonter sa selle: on est des pro mais junior pour le vélo". Clara confie qu'elle "aime bien toucher à tout. Je fais exprès de dérailler pour remettre la chaîne. C'est trop trop bien". Franck accompagne les enfants pendant ce périple. Pour lui, "les enfants n'oublieront jamais cette semaine car une solidarité se crée".

"Sans téléphone ni jeux sur écran, une solidarité se crée à vélo entre les enfants" Franck, accompagnateur à vélo

Julia explique qu'il a fallu franchir des cols et "partir six jours pour faire le tour du Vaucluse. Le soir, on monte les tentes: ça apprend à coopérer". Dans les montées aussi, l'entraide est nécessaire: Naïs a "aidé Jade dans la montée du col car elle avait des difficultés". Bruno Soubeyrat, l'enseignant de cette classe de CM2 de Malaucène, explique qu'au-delà du défi sportif, les enfants apprennent "le savoir - être, on travaille sur le volet citoyen". La maman de Tristan assure que "les enfants prennent confiance en eux. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire plein de choses. c'est une leçon qu'ils pourront ré-utiliser plus tard."