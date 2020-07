Un Vauclusien meilleur apprenti spécialité installateur thermique

Théo Pascal n'a que dix-huit ans et a déjà remporté la médaille d'or du meilleur apprenti de France en installation sanitaire l'année dernière. Il pourrait réaliser le doublé dans la catégorie installateur thermique, après avoir gagné le titre départemental et régional la semaine dernière.

Aimer son métier avec passion. Théo Pascal, jeune vauclusien de dix-huit ans, a décroché le titre de meilleur apprenti départemental et régional catégorie installateur thermique. Son intense préparation a débuté en octobre 2019 . Avec ses formateurs, il a proposé de réaliser une grande installation de chauffage avec deux circuits, l’un pour le chaud, l’autre pour le froid. La crise sanitaire a stoppé la préparation de ses concurrents. Théo Pascal a, lui, pu profiter de l'atelier de son père pour poursuivre son projet et dévoiler une version finale.

Apprentissage dans l'entreprise familiale

"Depuis tout petit, je suis avec mon père qui m’apprend le travail. Je n'avais pas envie de faire des grandes études, donc je me suis tourné vers l’apprentissage", explique le jeune homme. Scolarisé au CFA Florentin Mouret d'Avignon, il a effectué son année d’apprentissage dans l’entreprise de son père Olivier Pascal, à Joucas. Le papa est fier de son fils et l'accompagne à chaque nouvelle étape : "je ne l’ai jamais forcé, je lui ai montré les mauvais côtés du métier, mais il est passionné et passe des heures à fabriquer ses pièces", précise l’installateur thermique, convaincu par le projet final présenté par son fils.

Le jeune lauréat ne compte pas s’arrêter là. L’épreuve nationale aura lieu en octobre. Mais un autre défi l’anime déjà : les Olympiades des métiers.