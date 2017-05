La 1ère école Montessori dans l'Yonne ouvrira à la rentrée prochaine

L'établissement doit ouvrir à la rentrée prochaine dans le village de Saint-bris-le-vineux , au sud d'Auxerre. Une école hors contrat qui repose sur une méthode créée, en 1907 par Maria Montessori. Sa pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant.

L'école Montessori ouvrira dans les locaux de la colonie de Montreuil en bas du village de saint bris le vineux,le temps de faire construire une école zone des champs gallotes.Dès septembre 2017, elle pourrait accueillir une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 6 ans et un peu plus tard des enfants de 6 à 12 ans . Une réunion d'information était organisée ce vendredi aux champs gras à Mailly le Château pour présenter le concept à une trentaine de parents.

Permettre à l 'enfant d'évoluer à son propre rythme.

L'enfant décide seul, de ses activités. Des outils ludiques lui permettent d’apprendre à lire et à écrire. L’adulte est là pour guider et aider, mais l’enfant apprend par lui-même. A saint-Bris, 3 éducatrices seront à l’écoute des besoins de l’enfant. Clotilde Nollet est la coordinatrice du projet d'école Montessori dans l' Yonne: _" Le principe est la liberté d'action des enfants. Ils sont libres d'aller dans les ateliers qui sont très encadrés et ils découvrent par eux-même tout ce qu'ils doivent apprendre à l'école."

_

"c'est la liberté d'action des enfants" Copier

Un enfant passionné de maths pourra en faire 3 mois avant de passer à autre chose"

Clotilde Nollet explique aussi qu'un enfant passionné par les mathématiques pourra les étudier pendant 3 mois. Une fois qu'il en aura la maitrise il ira voir une autre discipline.

"un passionné de maths pourra les étudier pendant 3 mois avant de passer à autre chose" Copier

On apprend aussi les choses de la vie quotidienne

Selon Perrine Becker l'une des 3 éducatrices de cette future école Montessori , l’intérêt de cette méthode est qu'elle s'adapte au différents stades de développement de l'enfant: "L'enfant apprend la vie quotidienne, se laver les mains,faire la vaisselle,visser ou dévisser des boulons, pour être plus autonome"

" l'enfant apprend la vie quotidienne" Copier

L' enseignement coûte 150 à 600 euros par mois et par enfant selon les revenus.

Aurélie qui habite dans l'auxerrois a 3 enfants, un bébé et 2 enfants de 5 et 8 ans:" je suis tentée, ça permet de voir l'école autrement et comment d'autres réponses sont apportées à l'école classique."

"voir l'école autrement" Copier

Aurore qui réside à Chitry, envisage de mettre l'un de ses enfants à l'école à la rentrée:" On a déjà étudié la méthode Montessori, et j'étais curieuse de voir à quoi pouvait ressembler une école."

© Radio France - Isabelle Rose

Le reportage d'Isabelle Rose

"une autre forme d'éducation" Copier

En France on compte aujourd'hui une cinquantaine d'écoles Montessori. Prochaine réunion d'information le 13 mai aux champs gras à Mailly le Château.

Plus d'infomation : https://www.facebook.com/EcoleMontessoriEliseBisschop/