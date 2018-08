Vedène, France

La rentrée des classes, c'est dans moins d'une semaine ! L'heure des derniers préparatifs à la maison mais aussi dans les écoles. Entre le nettoyage, les nouveaux meubles et les travaux, il y a du pain sur la planche !

A Vedène, les deux groupes scolaires accueillent plus de 1200 élèves, alors les équipes municipales sont sur le pont. D'autant qu'une nouvelle classe ouvre ses portes cette année. La 47ème dans la commune.

C'est presque devenu une habitude, après la 46ème l'année dernière, bis repetita cette rentrée, c'est indispensable pour Michel Doucende, adjoint au maire de Vedène en charge des travaux.

"On est devenu une ville dortoir, on récupère pas mal de l'agglomération avignonnaise" - Michel Doucende

"Tous les six mois, on livre un programme immobilier, donc il faut assumer, parce que les enfants arrivent" explique l'élu.

Cette fois-ci la nouvelle est tombée en juillet, alors il a fallu faire vite pour que tout soit prêt.

Les petits CP auront cours dans le bâtiment modulaire. Ce préfabriqué a été installé l'année dernière pour y délocaliser la bibliothèque. "Tous les ans, c'est le jeu des chaises tournantes, on déménage, on réinstalle tout" raconte Céline Franceski, la responsable du service affaires scolaires à Vedène.

"Ce bâtiment est équipé de la climatisation, car on a un apport de chaleur plus important que dans un bâtiment lambda" poursuit-elle.

Reste le mobilier à installer. Le tableau et la lumière. Les tables et les chaises sont là, plus qu'à les disposer... En attendant les petits derniers : "Le bureau et le fauteuil du maître ne sont pas arrivés, on est toujours dans le stress de la dernière minute" sourit Céline Franceski. Une trentaine d'élèves seront accueillis ici.

En attendant, les travaux se poursuivent également sur les autres sites scolaires de la ville : isolation phonique et thermique, peinture, nettoyage et désinfection des jouets un à un, il y a encore du travail !

Les enseignants font leur pré-rentrée jeudi 30 août avant l'arrivée des élèves le 3 septembre.