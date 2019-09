Une action de l'UNEF à Grenoble pour demander l’inscription de tous les étudiants dans la filière de leur choix

Grenoble, France

L'action a débuté vers 9h30 avec un rassemblement à l'arrêt de tram Bibliothèque Universitaire, sur le campus de Grenoble. Les membres du syndicat UNEF présents sur place expliquent qu'ils n'arrivent pas à obtenir de la présidence un dialogue avec des étudiants déçus.

Une partie des étudiants, selon l'UNEF, serait "sans fac". A l'intérieur du conseil d'administration, l'une des représentantes du syndicat explique la démarche : "on a déjà eu des rendez-vous avec du personnel administratif qui nous dit *nous on n'est pas en capacité de prendre la décision d'inscrire ces personnes-là, la décision est politique* c'est pour ça qu'on demande un rendez-vous avec la présidence de l'université. Ces personnes sont dans des situations complexes, victimes de la sélection qui a touché l'enseignement depuis ces dernières années. Parcoursup, la hausse des frais d'inscription, tout ça a mis des étudiants sur le bord de la route, et les étudiants n'ont pas vraiment envie de passer leur année chez McDo".

La présidence de l'université de Grenoble a répondu aux demandes de l'UNEF en organisant un rendez-vous la semaine prochaine avec le président de l'UGA, Patrick Levy.