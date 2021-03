Une actrice d'Un si grand soleil fait des lectures dans les écoles de Montpellier

La pièce devait faire sa première représentation début mars au théâtre Jean Villar de Montpellier, mais les restrictions sanitaires en ont décidé autrement. Pour rebondir, la compagnie M for Magic a décidé de se produire dans les écoles élémentaires et maternelles qui devaient assister au spectacle.

Depuis le début de la semaine, près des 500 petits Montpelliérains des quartiers Lapaillade, Aiguelongue et Petit Bard ont donc découvert l'adaptation de Méchant. Un travail de trois ans pour mettre en scène la fable écrite par Anne Sylvestre.

Une histoire qui sème "de petites graines"

Au cœur de l'histoire, deux personnages qui ne s'apprécie guère. Un garçon, prénommé Croche patte, qui s'imagine être un loup affamé. Et une petite fille, Biquette, qui redoute chaque récréation car Croche patte a pris la mauvaise habitude de lui voler son goûter.

Faute de pouvoir déplacer l'intégralité du théâtre dans l'école, la troupe M for Magic a dû repenser la mise en scène. Exit les décors et les costumes. À la place, l'accent a été mis sur la musique et les bruitages pour immerger davantage le jeune public. Et le résultat semble concluant. Linda, 6 ans, a été captivée du début à la fin :

J'ai trouvé l'histoire bien. Je la connaissais déjà car ma grand sœur me l'a lue.

Des spectacles importants pour les enfants

Au fil du récit, plusieurs clichés tombent : les filles plus enclines à pleurer que les garçons, ces derniers dotés d'une assurance surboostée qui cache mal leur bêtise… En définitive, le duo de personnages qui semblait mal parti évolue pour le mieux. Croche patte en devient même moins méchant. "C'est pour montrer qu'on a tout intérêt d'être dans le jeu et la collaboration", commente Maëlle Mietton. Convaincue de l'importance de ces scénettes sur les jeunes esprits, la comédienne espère ainsi "semer de petites graines" qui germeront ensuite.

Pour Agnès Besson, la maîtresse de Linda, accueillir ces spectacles dans l'école faute de mieux est une vraie chance :

C'est une super opportunité, surtout dans ce quartier car les familles n'emmènent pas leurs enfants à des spectacles. Sauf qu'être spectateur c'est tout un apprentissage pour les enfants : apprendre à rester attentif, contenir ses réactions…

Une actrice d'Un si grand soleil fait des lectures dans les écoles de Montpellier Copier

Maëlle Mietton se régale au contact des enfants

Maëlle Mietton, qui interprète Biquette, reconnaît également être chanceuse de pouvoir se produire devant un public :

C'est ressourçant. Le spectacle vivant suppose du contact pour pouvoir partager avec l'autre. On aimerait bien en avoir plus en ce moment.

Celle qui se cache aussi derrière le personnage d'Alice Bastide dans le feuilleton de France 2, Un si grand soleil, tournée à Montpellier, trouve ces deux univers très "complémentaires" :

Ce n'est pas le même boulot, on ne partage pas les mêmes choses. Le métier est un peu commun mais ne s'exprime pas de la même façon. Et en tant que comédienne, j'ai besoin d'avoir plusieurs activités pour pouvoir m'épanouir. Je pense que me limiter à un seul format, comme la télé, ne me conviendrait pas