Une ado de 12 ans se fait une entorse au pouce à cause du poids de son cartable

Le poids des cartables, on en parle depuis 20 ans. Mais le problème n'est toujours pas réglé. Une adolescente de 12 ans, scolarisée en 5ème au collège les Salins à Villeneuve les Maguelone s'est même fait une entorse au pouce à cause du poids de son cartable.

Emile, 12 ans, est en 5ème au collège Les Salins à Villeneuve les Maguelone. Son cartable trop lourd lui fait mal au dos mais ce jour là c'est son pouce qu'elle a blessé. Le cartable a glissé de son épaule et en voulant le rattraper, Emilie s'est fait une entorse au doigt de la main droite. Elle a dû aller à la clinique de la main. Verdict : trois semaines d'immobilisation et l'impossibilité d'écrire ses cours puisque elle est droitière.

Un cartable de 10 kilos

Certes, il y a pire dans la vie, mais pour le père, Lionel, c'est le poids du cartable qui est en cause "Le jour de l'accident, son cartable faisait 10 kilos sachant qu'Emilie pèse 40 kilos. C'est beaucoup trop". Pourtant, la circulaire de 2018 prévoit que le poids du cartable ne doit pas dépasser 10 % du poids de l'enfant. "On en est plutôt à 15% en moyenne dans les collèges" répond Fabienne Durand qui s'occupe de cette question pour la fédération de parents d'élèves la FCPE, "c'est comme si un enfant portait un pack de 6 bouteilles d'eau toute la journée".

La FCPE a réalisé 800 pesées de cartable

La FCPE de l'Hérault a réalisé 800 pesées de cartables en 2018 et 2019. Des données que les 6ème portent proportionnellement des cartables plus lourds que les 3ème. La fédération de parents tente de faire un travail de pédagogie auprès des enseignants en détaillant le contenu des sacs. Un cartable "vide" pèse déjà 1 kg 5, avec une trousse, un agenda et un carnet de correspondance. Pour atteindre les 4 kilos maximum pour un enfant de 40 kilos, il reste la place pour deux ou trois manuels grand maximum, sachant qu'un manuel de français fait en moyenne 890 grammes à lui seul. Le père d'Emilie aimerait bien que les enseignants de sa fille se mettent au numérique "via pronote" mais "l'évolution est lente" admet Fabienne Durand, "on reste attaché au papier et il y a des réticences dûes aux écrans. On nous dit qu'il ne faut pas inciter les enfants à être davantage sur les écrans".

C'est comme si nos enfants portaient un pack de six bouteilles d'eau toute la journée - Fabienne Durand de la FCPE 34

Emilie, elle, ne comprend pas qu'on lui demande d'amener tous les manuels scolaires alors que certains professeurs projettent les manuels au tableau. "et avec le coronavirus, on ne peut pas se passer les manuels entre nous alors qu' avant on pouvait s'arranger avec les copines pour en amener un pour deux".

Et le cartable à roulette alors ? La réponse est claire et nette "c'est un peu la honte et ceux qui en ont se font embêter par les autres". Emilie regrette les casiers dans lesquels elle pouvait laisser ses manuels en 6ème, mais cette année, elle n'y a plus droit, pas assez de casier pour tous les collégiens.

Le numérique améliore les choses mais le changement de mentalité est très lent

Pour la FCPE, c'est toute une culture qu'il faut changer chez les professeurs mais aussi chez les parents et les enfants qui doivent apprendre à un faire leur cartable. La fédération a constaté que dans une même classe, tous les élèves n'ont pas le même poids du cartable (voir le tableau). Pour Fabienne Durand "il faut que tout le monde soit sensibilisé".

le résultat des pesées réalisées par la FCPE en 2018 et 2019 - FCPE 34

Résultat par niveau les 600 représentent les classes de 6ème, 500 pour les 5ème, 400 pour les 4ème et 300 pour les 3ème

le poids du cartable par niveau - FCPE 34

les diaparités de poids de cartable dans une même classe - FCPE 34

Une entorse causée par le poids du cartable Copier

le papa d'Emilie Copier