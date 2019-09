Une affiche de la FCPE avec une maman voilée crée l'une des premières polémiques de l'année dans les écoles

Marseille, France

L'affiche montre une mère voilée et sa fille à côté de l'inscription "Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?" La FCPE fait ainsi campagne avant les élections des délégués. "Une erreur regrettable" selon le ministre de l'Éducation. "Sur le plan juridique, c'est tout à fait possible pour une mère d'être voilée, précise Jean-Michel Blanquer. En revanche, nous n'avons jamais dit que c'était à encourager."

Une réaction jugée "scandaleuse" par le coprésident de la FCPE : "Cette affiche a été envoyée en interne à toutes nos sections départementales, explique Rodrigo Arenas. Elle faisait partie d'un lot dans le cadre du matériel électoral en vue des élections. Les sections avaient ensuite la possibilité de choisir 'en fonction des réalités de terrain'."

Les écoles ont besoin des parents

Dans la plupart des écoles, l'affiche n'a même pas été remarquée par les parents. "Ici à Marseille, ça ne choque pas du tout, dit Julie, une jeune maman. On est dans une ville mixte alors une femme voilée, ça n'est plus un problème."

Devant l'école maternelle Consolat dans le quartier des Cinq Avenues à Marseille, plusieurs mamans portent un voile. Certaines préfèrent ne pas en parler. D'autres assument, comme Fatiha : "Cette polémique est injuste. On a envie de se couvrir les cheveux, c'est notre droit. Mais ici, ça ne pose pas de problème. Ils ont besoin d'accompagnatrices à l'école". Une réalité confirmée du bout des lèvres par une enseignante de cette école.