Une antenne de l'université catholique d'Angers au Mans en 2022

La ville du Mans l'a appris il y a seulement un mois, mais le projet semble déjà bien avancé. Comme l'a révélé le maire Stéphane Le Foll, le maire du Mans, dans une interview accordée au Maine Libre, l'université catholique de l'Ouest (UCO) basée à Angers prévoit d'implanter une antenne au Mans à partir de septembre 2022.

Pour s'installer dans la métropole la plus à l'est de sa zone, l'établissement est en passe de mettre la main sur des locaux de "2 000 à 3 000 mètres carrés au niveau de la gare sud", confirme le recteur de "la Catho", Dominique Vermersch. Dans un premier temps, il pourrait accueillir une centaine d'étudiants de première année de licence, "dans deux ou trois filières différentes".

Info-com, psychologie ou encore sciences de l'éducation ?

Lesquelles ? Cela reste à définir. Mais le principe n'est pas de concurrencer l'université publique sur son propre terrain. Plutôt de "fonctionner en complémentarité" avec ce qui existe déjà ou "en appui" sur des filières en tension."L'université du Mans est connue pour certaines filières plutôt scientifiques, alors que nous sommes plutôt axés sur les sciences humaines et sociales", précise Dominique Vermersch, qui évoque les filières "info-com, psychologie ou sciences de l'éducation" comme des possibilités. Le sujet devrait faire l'objet de discussions avec l'université du Mans dès le mois de février, ainsi qu'avec les collectivités et le milieu économique sarthois.

Après Niort, ouvert en septembre dernier, et Nantes en 2014, Le Mans accueillera donc le septième "campus de proximité" de la Catho dans le grand ouest (plus deux outre-mer). A terme, l'UCO envisage de scolariser au Mans entre 500 et 600 étudiants. C'est en tout cas la jauge nécessaire pour rendre viable un projet financé à 70 % par les frais de scolarité. Lesquels s'élèvent, en fonction des revenus de la famille, entre 2 900 € et 6 000 € l'année.

Plutôt positif pour la ville du Mans

Pour Le Mans, qui cherche justement à installer de nouvelles filières universitaires en centre-ville, notamment en partenariat avec l'université publique d'Angers, "c'est plutôt positif en terme d'attractivité, estime Fabienne Lagarde, vice-présidente de Le Mans métropole en charge de l'enseignement supérieur. Et puis si cela peut amener un autre public vers l'enseignement supérieur, c'est une bonne chose, à condition que les filières proposées n'entrent pas en concurrence avec celles de l'université publique." Reste la question du financement, par les collectivités, de l'installation d'un établissement privé catholique... A Laval, où l'antenne de l'UCO, installée depuis 1996, souhaite déménager sur le campus public, le sujet a récemment suscité un vif débat.