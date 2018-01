D'ici la fin de semaine, on devrait avoir confirmation de la création d'une nouvelle filière universitaire à Bourges : une formation STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).

Bourges, France

Le schéma régional des formations supérieures doit être bouclé et le CREPS de Bourges devrait donc accueillir dès la rentrée de septembre prochain, une antenne de l'université d'Orléans pour former des professeurs de sports. Le maire de Bourges l'a annoncé dès la semaine dernière, mais le conseil régional reste prudent, tant que rien n'est finalisé avec le ministère de l'enseignement supérieur. Tous les partenaires sont d'accord à commencer par l'université d'Orléans. "Tout est au vert, affirme le préfet de région Jean-Marc Falcone. Ce choix de Bourges me parait d'ailleurs très pertinent. Nous devons améliorer l'offre de formations dans ces territoires. " La filière Staps est saturée dans le Loiret, et les responsables ont dû avoir recours au tirage au sort pour désigner les heureux élus. Les Staps font partie des quatre filières (avec le droit, la médecine et la psychologie) qui sont en tension. L'état va débloquer 150 millions pour supprimer ces tirages au sort. Encore faut-il créer des places d'accueil et Bourges parait tout désigné pour ces métiers du sports grâce à la présence du Creps où s'entraînent déjà des centaines de sportifs de haut niveau. 60 places seront ouvertes à la rentrée de septembre.

Le Creps de Bourges avait ce projet d'antenne Staps depuis plusieurs années dans ses tiroirs. © Radio France - Michel Benoit

Reste à organiser les logements (probablement au Crous tout proche), la restauration, trouver les salles pour les cours, ce qui ne pose aucun problème et le ministère validera le projet. Il faut aller vite car les inscriptions des futurs bacheliers commencent dans les tout prochains jours. A terme, ce sera environ 250 étudiants supplémentaires sur Bourges. Pas de quoi cependant faire oublier les menaces qui pèsent sur trois licences professionnelles à l'IUT de Bourges. La prudence, officiellement, reste cependant de mise tant que le ministère n'aura pas donné son feu vert. Cette formation Staps dans un Creps serait une première depuis les années 70. Le Creps qui doit cependant rester sur sa vocation première : la formation des futurs champions. D'où la prudence d'Anne Besnier, vice présidente de la région Centre Val de Loire : " L'idée c'est pas que le Creps devienne une antenne des Staps. Et est-ce que l'état mettra les moyens nécessaires pour que l'université d'Orléans puisse ouvrir cette antenne à Bourges et ainsi résorber ce problème de tirage au sort ?" A terme, il faudra réfléchir à de nouveaux équipements sportifs pour faire face à la montée en puissance de la formation staps : 250 jeunes seront formés à Bourges en rythme de croisière.