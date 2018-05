Canet-en-Roussillon, France

Eviter que les soldats qui ont servi le pays ne tombent dans l'oubli. C'est l'objectif du Souvenir Français qui lance une nouvelle application sur smartphone : "Mémoire d'Homme" recense les soldats morts depuis la Première guerre mondiale. Leur tombe est géolocalisée, puis un texte décrit leurs faits d'armes, grades, batailles et décorations.

Si les carrés militaires sont protégés, les tombes particulières peuvent être récupérées. Et l'histoire de tous ces hommes risque de disparaitre. Alors pour réhabiliter leur mémoire, Jean-Philippe Marti, chargé de mission, collecte bon nombre d'informations, auprès des archives notamment. Puis il faut les épurer : "Il faut qu'il y est la majorité des faits de guerre, le but étant de conserver une mémoire locale, d'entretenir les tombes et surtout de transmettre."

Trois Poilus originaires de Canet-en-Roussillon ont été ainsi mis en lumière : Vincent François Amouroux, son jeune cousin Jean Sébastien Amouroux, enterrés dans le même caveau, et Joseph Jacques Rolland, dans une autre tombe particulière. Objectif : transmettre l'histoire de ces soldats, principalement aux jeunes à l'aise avec la technologie.

Le Souvenir Français doit sensibiliser les mairies pour que les tombes de ces soldats ne tombent pas dans le domaine public et soient entretenues. Seuls les carrés militaires sont universels. L'association se tourne aussi vers les enseignants pour qu'ils emmènent leurs élèves dans les cimetières.