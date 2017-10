Une application de géolocalisation pour les étudiants avignonnais

L'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et le CROUS aident les étudiants à se repérer depuis la rentrée.

Du nouveau pour les étudiants qui rentrent depuis plusieurs semaines à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Car, quand on sort du lycée, ce n'est pas toujours facile de s'orienter, de s'y retrouver.

"Je suis complètement perdu! - Hugo, en première année d'Info-com

"A part l'amphi 6 et la bibliothèque, on ne connaît pas grand chose", sourient deux étudiantes. Florian a une solution "se faire des amis direct, on ne reste pas dans notre solitude".

Pour les aider, l'université et le CROUS ont mis en place le projet Ville Campus. Il y a les classiques visites du campus, "tous les jours avec des volontaires en service civique qui accompagnent les étudiants : où sont les services utiles, les salles de classes, comment on se repère", précise Alexandra Piaumier.

Mais à l'ère où le smartphone semble être greffé à la main, c'est aussi par une application de géolocalisation que ça se passe.

On y repère la pharmacie, le cabinet médical, l'épicerie, le moyen de transport ou encore l'administration.

Elle permet aux étudiants de se repérer dans les services utiles aux étudiants. Il y a un service de géolocalisation qui permet de se repérer dans le campus, pour repérer la salle dans la classe où ils doivent se rendre, et dans la géolocalisation des services sur tout le territoire avignonnais, sur le campus en centre-ville ou à Agroparc" - Alexandra Piaumier, médiatrice de la vie de campus de l'Université

Et pour les plus rétifs aux applications, il reste le bureau de la scolarité...