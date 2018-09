Amiens, France

UPJV Géolocalisation, c'est le nom de cette application pour smartphone, disponible gratuitement depuis quelques jours. Elle permet aux étudiants du nouveau campus de la Citadelle à Amiens de trouver, leur amphi, leur salle de cours ou encore les bureaux administratifs plus facilement.

Guider pour les premiers pas

Même si tout est fléché à l'intérieur des bâtiments, certains étudiants se perdent. C'est le cas de Manon, en première année de langues, qui a du mal à prendre ses repères avec son amie. "On cherche le bureau de scolarité, mais rien n'est indiqué, rien n'est affiché", déplore la jeune femme. Gaudric, lui, n'a pas ce problème. Il a téléchargé l'application. Il suffit de rentrer le nom du pavillon - du bâtiment - dans lequel on veut se rendre et de suivre le parcours affiché sur l'écran. "C'est bien pratique, c'est bien fait", reconnaît l'étudiant. Un bémol, selon lui, le manque d'information : "Jusqu'à hier, je ne savais pas que cette application existait."

Alice, aussi, apprécie cet outil. Elle aurait d'ailleurs aimé en bénéficier sur les autres sites universitaires qu'elle a fréquentés, comme à Saint Leu. "En droit, il y a au moins six ou sept amphi différents, avec le stress de la rentrée, si on est en retard... ça peut être difficile", explique-t-elle.

4 000 étudiants à Amiens

L'autre plus de cette application : ce sont tous les accès pour personnes handicapées qui sont répertoriés. UPVJ Géolocalisation est disponible sur Android et le sera bientôt sur Apple. Dans les prochains jours, elle devrait afficher une nouvelle fonctionnalité : retrouver un ami sur le campus. Cette année, 4 000 étudiants font leur rentrée à l'Université Picardie Jules Verne.