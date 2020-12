Une association forme les élèves de Montpellier à la pratique du vélo

"Le Bonheur à vélo" , une vélo-école associative et itinérante a été créée cet été à Montpellier (Hérault). Soutenue par le rectorat et la préfecture, elle se rend dans les établissements de la ville pour initier les élèves de CM1/CM2 à la pratique du vélo en milieu urbain. Après l'école Périclès dans le quartier Antigone au mois de septembre, l'association a organisé son atelier à l'école Heidelberg près du stade de la Mosson. L'association vient dans les écoles avec une remorque dans laquelle sont stockés ses petits vélos bleus ,des casques, et des gilets jaunes pour rouler en toute sécurité.

Julien Cabardi Président de l'association et moniteur lors des ateliers explique ce qu'il apprend aux enfants Copier

Apprendre les fondamentaux

Ce lundi 14 décembre à l'école Heidelberg, c'est la 3ème et dernière étape de la formation. Une sortie en situation réelle est proposée, quelques kilomètres dans le quartier par petits groupes de neuf élèves. "Avant cela, les enfants ont appris à rouler sur une piste de sécurité routière, à identifier les panneaux, à faire les bons gestes" précise Julien Cabardi le président de l'association et formateur.

Si je veux tourner à droite, je tends mon bras droit, pour tourner à gauche je tends mon bras gauche et si je veux m'arrêter je lève le bras explique Rim

Le jeune Ayman, qui lui, avait déjà l'habitude de rouler, sait maintenant comment réparer son deux roues. La mécanique fait aussi partie de la formation à l'issue de laquelle un diplôme est symboliquement délivré. L'idée est que chaque enfant puisse se rendre au collège de façon autonome. L'école Heidelberg est seulement la deuxième de la ville dont les élèves sont formés mais Julien Cabardi le promet d'autres vont suivre :

A partir de 2022 le programme savoir rouler à vélo va être obligatoire dans toutes les écoles comme le savoir nager

L'association oeuvre pour faire de Montpellier, ou il fait souvent très beau, une ville cyclable. Elle espère qu'en formant les jeunes enfants elle verra naître dans quelques années toute une génération d'adeptes de la petite reine.