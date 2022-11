Une BD sur Victor Hugo, signée par deux berrichons

Une bande dessinée " pédagogique " résume Gilles Magréau, car le projet est ambitieux. Les textes sont en alexandrins, et les dessins en noir et blanc. Gilles Magréau se rend également dans les lycées et les collèges, accompagné d'un guitariste (Antoine Biosa) pour parler de Victor Hugo, et offrir sa bande dessinée aux élèves. Il y a quelques jours, il était au lycée Henri Brisson de Vierzon.

ⓘ Publicité

Textes en alexandrins et dessins en noir et blanc © Radio France - Michel Benoit

Victor le Magnifique, c'est douze épisodes de la vie de Victor Hugo : écrivain, homme politique, opposant à Napoléon III. Le tout en noir et blanc, et c'est clairement assumé : " Cela permet une approche plus romantique du travail " résume Gilles Magréau. " Il y a des gens qui me disent qu'ils se surprennent à lire le vers à voix haute. c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. J'ai mis quatre mois pour les écrire. On met en scène douze tableaux : la naissance de Léopoldine, Juliette Drouet, la maîtresse avec qui Victoir Hugo a échangé 22.000 lettres. Sainte-Beuve, Guernesay, l'annonce de la mort de Léopoldine, etc... Victor Hugo a défendu l'arrêt de la peine de mort, la création des états unis d'Europe. Plus il vieillissait, et plus il rajeunissait dans ses idées. C'est un destin extraordinaire, un avant-gardiste sur bien des points."

Gilles Magréau et Antoine Biosa lors de leur intervention au lycée Henri Brisson de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Pour les jeunes, Victor Hugo paraît souvent d'un abord difficile : " ll lui faut quatre pages pour décrire une action ! C'est un peu long et pas toujours facile à lire, mais ce sont des belles histoires." résume un adolescent de seconde. Iris Cuby est professeur de français au lycée Henri Brisson de Vierzon : " On a un élève qui nous a dit que c'était un peintre. Ils ne savent pas tous qui il était, mais tous connaissent le nom de Victor Hugo." Une BD, même écrite en alexandrins, c'est plutôt une bonne idée pour Sophie Dumez, professeur documentaliste au lycée Henri Brisson : " Une BD, c'est une approche intéressante. Certains jeunes y trouveront plus de plaisir."

Une nouvelle approche de Victor Hugo pour les lycéens de Henri Brisson à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Accompagné d'un guitariste, Gilles Magréau reprend devant les élèves, des extraits du discours de Victor Hugo appelant à ne pas voter les pleins pouvoir à Napoléon Bonaparte en 1851. Une bonne entrée en matière pour les élèves de première qui étudieront Les Contemplations avec leur professeur Audrey Bolangi : " On analyse comment Victor Hugo parvient à contempler sa vie après la mort de sa fille Léopoldine, notamment dans le livre IV, pauca meae. " Victor Hugo s'est éteint en 1885. Deux millions de personnes ont suivi le convoi funéraire.