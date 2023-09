Une belle progression du nombre d'inscrits en ikastola sauf sur la côte sud, selon les chiffres de Seaska

Le nombre d'élèves inscrits en ikastola est en progression cette année. 4.170 élèves ont fait leur rentrée cette année à Seaska. C'est quatre de plus qu'en juin dernier. Avec les entrées en maternelle en cours d'année, il devrait y avoir plus de 4.200 élèves au total. Le secondaire a fait une belle progression avec 65 élèves supplémentaires. En revanche, le nombre d'inscrits stagne sur la côte sud. Seaska évoque le prix des loyers, inaccessibles pour beaucoup de familles.

De nouveaux élèves notamment sur le BAB

En primaire, les augmentations les plus notables sont sur le BAB. À l'ikastola primaire Oihana de Bayonne il y a 155 élèves, soit 18 élèves supplémentaires. Il y a 71 élèves à l'ikastola primaire Hiriondo de Bayonne, quatre nouveaux élèves sont arrivés. À Anglet, six nouveaux élèves sont arrivés à l'ikastola primaire portant le nombre d'élèves à 126. Et cinq nouveaux élèves sont arrivés à l'ikastola primaire de St Pierre d'Irube, ils sont désormais 104.

À l'intérieur, pour la première fois l'ikastola de Saint-Palais dépasse les 100 élèves, affichant un total de 106 élèves dont six nouveaux élèves.

Rentrée scolaire Seaska 2023 © Radio France - Bixente Vrignon

Les ikastola boudées sur la côte sud

En revanche, sur la côte sud, à Hendaye et Saint-Jean-de-Luz les chiffres stagnent à cause du prix des loyers. Selon Seaska, les parents préfèrent se rabattre sur le BAB ou à l'intérieur car les logements sont inaccessibles pour beaucoup de familles.

Peio Jorajuria président de Seaska © Radio France - Bixente Vrignon

Une belle progression dans le secondaire

Dans le secondaire, on compte 40 élèves supplémentaires dans les collèges et 25 dans les lycées, pour atteindre un total de 475 élèves.

Seaska a ouvert son cinquième collège ce lundi 4 septembre, Il s'agit du collège Kattalin Elizalde à Saint-Pée-sur-Nivelle. "Nous sommes ravis de voir que ce qui n'était qu'un rêve il y a quelques mois est devenu une réalité, expose Mixel Bidegain, le président du nouveau collège avant de poursuivre. C'est un collège qui accueille les enfants d'Arrangoitze, Basusarri, Ahetze, Azkaine, Senpere, Sara, Zuraide, Ainhoa, Urdazuri et Zugarramurdi. Nous avons commencé avec 82 élèves de 6eme et 5eme. Les prochaines années nous devrions dépasser les 150 élèves." Ce collège est la 39eme ikastola d'Iparralde et la 114eme de tout le Pays Basque.

Seaska a également déposé un permis de construire pour l'ikastola de Briscous. La décision est désormais entre les mains de la maire.