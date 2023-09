Une boîte aux lettres dans la cour de récré, pour contrer le harcèlement

Voilà une initiative qui peut faire beaucoup de bien aux enfants victimes de maltraitance. Le CCAS de Saint-Clément (Yonne) a pris contact avec l'association Les Papillons, qui lutte contre toute forme de violence visant les enfants, y compris le harcèlement scolaire.

Objectif : mettre en place une boîte aux lettres, dans laquelle les élèves peuvent y glisser un mot, racontant leurs soucis : harcèlement à l'école, ou problèmes à la maison. La boîte aux lettres a été installée dans la cour de récré de l'école élémentaire George Courteline.

Une boîte qui a du succès

Installée durant la semaine qui a suivi la rentrée, cette boîte aux lettres contient déjà pas mal de courrier, que Sandrine Lefèvre, collaboratrice du maire de Saint-Clément Gilles Pirman et en charge du CCAS, relève deux fois par semaine. "On a du courrier, mais c'est surtout lié aux désordres dans la cour de l'école. Mais si on peut aider ne serait-ce qu'un seul enfant, c'est déjà ça de gagné" explique-t-elle.

Jamélia, dix ans, a déjà déposé une petite lettre. "Cela me rassure d'avoir une boîte aux lettres et raconter tout ce qui ne vas pas. Je n'ai personne de confiance autour de moi, alors c'est bien" raconte-t-elle.

Pour Sandrine Lefèvre, il est important d'établir un véritable lien de confiance entre les enfants et les adultes à l'école. "Je relève le courrier, deux fois par semaine et c'est moi qui m'occupe de leurs soucis. Si c'est une question de harcèlement, j'en parle à la directrice, qui elle prendra des dispositions contre l'élève qui cause les troubles. Si c'est plus grave, je transmets les informations aux services sociaux et cela peut aller jusqu'à un signalement au procureur si les faits sont très graves", détaille-t-elle.

Un QR Code vous dirige vers une boîte aux lettres virtuelle, pour les enfants de 11 ans et plus © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Une boîte aux lettres virtuelle est également mise en place pour les enfants de plus de onze ans. Il leur suffit de flasher le QR Code présent sur le flyer, distribué en mairie.