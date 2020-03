Une boîte aux lettres installée dans une école de La Garde pour aider les enfants victimes de violences

Installer des boîtes aux lettres dans les écoles pour libérer, par l'écrit, la parole des enfants victimes de violences (maltraitance, violences sexuelles, harcèlement scolaire). C’est l’idée de l’association nationale "Les Papillons" qui a posé, ce vendredi 6 mars, sa toute première boîte aux lettres dans l’école Maurice Delplace de La Garde (Var). Posée dans un des couloirs de l’établissement, cette boîte permettra aux enfants d’écrire un petit mot ou de faire un dessin pour décrire leur situation. Le courrier sera relevé chaque jour par un référent de l’association et transmis, selon l’urgence, au 119 (numéro d'Allô Enfance en Danger) aux services sociaux ou à l'Inspection d'académie (en cas de harcèlement).

Laurent Boyet, président de l’association "Les Papillons", a été violé par son frère quand il avait entre 6 et 9 ans. Ce n'est que 30 ans plus tard qu'il a osé en parler : "Quand j'étais enfant, je ne me sentais bien qu'à l'école. J'aurais aimé que l'école m'offre une main tendue pour que je puisse libérer ma parole. Installer une première boîte aux lettres dans une école, c'est donc pour moi une très grande émotion. J'offre aux enfants la possibilité de raconter ce qui leur arrive. Je ne veux pas qu'ils vivent la honte et la culpabilité que j'ai pu connaître à cause du poids du silence."

Ecrire plutôt que parler

La boîte aux lettres de l'école Maurice Delplace a été posée dans un endroit stratégique : un recoin d'un des couloirs de l'établissement, lieu connu de tous mais où les enfants peuvent se rendre discrètement. A côté de la boîte, un bloc-notes a également été installé : "Se confier par écrit est souvent plus facile pour un enfant. Les agresseurs passent leur temps à demander aux victimes de ne pas parler, de se taire. En revanche, _écrire ne nous est pas interdit_." D'autres écoles de la métropole toulonnaise pourraient dans les mois qui viennent s'équiper d'une "boîte aux lettres Papillons"