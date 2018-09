Limoges, France

Comment s'est passé la rentrée universitaire à Limoges, où quelque 16.500 étudiants sont inscrits ? "Bien", pour le président de l'Université, Alain Célérier, qui répondait ce mercredi aux 3 questions d'Alain Ginestet, sur France Bleu Limousin. Il n'y a pas eu de problème majeur, explique-t-il, et la situation financière s'améliore.

Limoges, une ville avantageuse pour les étudiants

Une seule filière était sous tension : STAPS (formation sportive). "On avait défini des capacités d'accueil, ParcourSup nous a permis de classer les candidats", raconte Alain Célérier. Aujourd'hui, "il en reste une centaine en liste d'attente, mais on n'a plus trop de nouvelles d'eux, donc j'imagine qu'ils ont trouvé une solution", conclut le président de l'Université, qui rappelle quand même que des procédures étaient prévues au cas où.

L'Université attire 40% d'étudiants venant de l'extérieur de l'Académie. Qui y trouvent leur compte, selon le président."Si le déplacement est parfois un peu compliqué, une fois qu'on est là c'est avantageux, notamment pour les loyers".

L'Université joue un rôle dans le développement économique, grâce à la recherche

La particularité de l'Université de Limoges, c'est d'être ouverte sur le monde professionnel avec l'AVRUL, l'agence de valorisation universitaire, classée 2ème au niveau national en 2016. "Une grosse partie de la recherche menée à l'Université peut conduire à des transferts technologiques, de la recherche appliquée", et donc à la création de jeunes pousses, explique Alain Célérier. Et c'est tout l'intérêt d'être ici et non pas centralisé à Bordeaux : "on a un rôle à jouer sur le développement économique !".

Côté budget, après 2 années de déficit, "le résultat 2017 est positif" pour l'Université de Limoges et "2018 s'annonce correct". Le tout, reconnaît le président, grâce à des mesures douloureuses de réductions du nombre de postes.