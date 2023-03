Une bulle d'air pour les décrocheurs scolaires à Ancenis

Penchés sur une feuille, en écoutant de la musique, les élèves dessinent... leur arbre de vie, en compagnie de Laurence Février, la professeure documentaliste du lycée Joubert-Maillard : "Les racines, c'est ce qui nous a construits de façon positive, le terreau de quoi j'ai besoin, le tronc mes qualités, les branches mes objectifs et les feuilles les personnes-ressources, qui vont m'aider le jour où j'ai un coup de mou."

L'objectif de cet atelier est que les élèves apprennent à mieux se connaître. "Au lieu de se dire, je fais Bulle d'Air parce que j'ai des problèmes, Bulle d'air m'aide à me souvenir qui je suis vraiment", ajoute l'enseignante. Et cette adolescente, qui dessine son arbre de vie, le confirme : "Ça m'aide à savoir comment je suis arrivée ici et de quoi j'ai besoin pour le futur. J'ai besoin de détermination et de courage. À la base, j'étais une bonne élève, ce sont juste les difficultés de la vie qui font que je suis ici." Elle rêve de faire psycho ou droit, pour devenir juge pour enfants ou travailler à la Protection judiciaire de la jeunesse.

Durant 15 jours et à travers différents modules et activités, les élèves travaillent sur plusieurs axes : apprendre à apprendre, réfléchir à un projet professionnel et développer la confiance en soi. Lucas, élève de seconde, apprécie diversement ce programme : "Parfois, c'est un peu ennuyant, mais en vrai sinon, c'est bien ! La randonnée, la poterie, par exemple... Et puis, ça permet de ne pas aller en cours pendant deux semaines !"

"On nous porte une attention particulière pour nous sortir de la boule de mal-être où on est"

Eozen profite aussi de ces 15 jours, loin des cours et du rythme habituel : "On nous porte une attention particulière pour nous sortir de la boule de mal-être où on est. Au début, j'étais dubitatif et finalement, en me bougeant un peu le cul, comme on dit, c'est pas si mal ! On a un peu plus de liberté, on nous écoute plus et on découvre nos qualités."

À côté, Thibault, qui a sauté deux classes, a vu ses notes chuter d'un coup suite à des problèmes personnels. Le rapport qu'il entretient ici avec les profs est complètement différent : "Là, c'est limite si on est amis !" Lui aussi trouve "bien" cette expérience.

Talia, 16 ans, sait déjà, elle, qu'elle ne retournera pas au lycée à la rentrée prochaine : "Si je suis là, c'est pour occuper ma fin d'année. Sinon, je me désociabilise et c'est pas fou fou." Talia a pour projet de s'inscrire à la Mission locale, dans l'espoir de travailler avec des animaux.

Des ateliers sont organisés aussi à destination des parents. Ça aide la maman de Thibault à mieux saisir ce qu'est le décrochage scolaire : "Surtout quand notre enfant n'a jamais eu de soucis scolaire ou comportemental, social et que d'un coup ça le prend. C'est vrai que c'est compliqué à gérer et à comprendre surtout."

C'est la 3ᵉ édition de Bulle d'air qu'organise Melissa Gervais, CPE au lycée Joubert Maillard et référente persévérance scolaire. Elle ne prétend pas que ces élèves décrocheurs auront tous retrouvé dans 15 jours le goût de l'école : "15 jours, ce n'est pas magique. Néanmoins, ça permet de réveiller en eux quelque chose. Après, il faut du temps pour avancer. Mais comme ces élèves m'ont dit il y a deux ans, c'est une bulle d'air pour eux. Et cette bulle d'air, elle finit par rester."