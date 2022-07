Après l'incendie, une cagnotte lancée par l'association des parents d'élèves de l'école de Pompaire

Une classe, un dortoir et des sanitaires ont été détruits par les flammes.

Une cagnotte est lancée par l'association des parents d'élèves de Pompaire près de Parthenay après l'incendie de l'école le 8 juillet dernier. Une classe, un dortoir et des sanitaires avaient été détruits par les flammes. Les fonds seront utilisés pour acheter des supports pédagogiques qui compléteront les achats de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine. 2000 euros ont pour l'instant été récoltés, la cagnotte est ouverte jusqu'au 25 août.

Pour compléter la bibliothèque et la ludothèque de l'école, l'APE indique que chacun peut également déposer des livres et des jeux éducatifs à la mairie de Pompaire aux horaires d'ouverture. Seront refusés les livres commerciaux, en mauvais état ou type bibliothèque rose. Les jeux devront être complets et en bon état.