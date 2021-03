Une campagne de dépistage pour les lycéens lancée en Dordogne

Les plus de 7000 lycéens de Dordogne ont la possibilité de se faire tester au sein de leur établissement jusqu'au 16 mars prochain. L'idée est de briser les chaines de contamination au plus vite.

Trois départements choisis dans la région Nouvelle-Aquitaine pour suivre un dépistage rapide et massif dans tous les lycées du territoire. En plus de la Dordogne, c'est la Creuse et la Charente qui vont proposer à chaque lycéen de se faire tester grâce à des tests antigéniques. Cette campagne de dépistage a commencé le 2 mars et se poursuit jusqu'au 16 mars prochain. Pour le moment, aucun test ne s'est avéré positif en Dordogne.

En plus de cette campagne de test antigénique, tous les élèves auront également la possibilité de se faire dépister avec des tests salivaires.

Le calendrier des campagnes de dépistage dans les lycées de Dordogne

Lundi 8 mars

Lycée Hélène Duc à Bergerac, Lycée Jean Capelle Bergerac, Lycée Chardreuil à Coulaures

Mardi 9 mars

Lycée Giraut de Borneil à Excideuil, Lycée Léonard de Vinci à Périgueux, Lycée Saint-Joseph à Sarlat

Mercredi 10 mars

Erea de Trélissac

Jeudi 11 mars

Lycée Jay de Beaufort à Périgueux

Vendredi 12 mars

Lycée Laure Gatet à Périgueux, Lycée Alcide Dusolier à Nontron

Mardi 16 mars

Lycée Sainte-Marthe de Périgueux, Lycée Albert Claveille de Périgueux