Une classe de 6e du collège Berlioz de Colmar participe à la campagne nationale "Non au harcèlement" 2017-2018. Cette démarche pédagogique consiste à réaliser une affiche de prévention, et à mener en classe une réflexion sur les éventuels pièges des réseaux sociaux.

Plusieurs établissements scolaires en Alsace ont choisi de participer cette année à un concours scolaire national baptisé "Non au harcèlement". Il s‘agit de réfléchir notamment aux problèmes du cyber-harcèlement et de créer une affiche ou une vidéo. L'autre objectif est d’en parler collectivement en classe. Une expérience conduite dans la classe de 6e 5 du collège Berlioz de Colmar. L'établissement compte 830 élèves. Il s'agit du plus grand collège d’Alsace.

Les 27 élèves de cette classe de 6e5 disposent presque tous d'un téléphone portable et ont accès à différents réseaux sociaux. C'est Snapchat qui semble avoir leurs faveurs. Hombeline, 12 ans, explique le fonctionnement :

"On envoie des messages à nos amis, mais ils les voient rapidement et après ça disparaît".

Un travail a été mené au sujet de ces réseaux sociaux avec l’enseignante de français, Emmanuelle Hebeisen, qui est également la professeur principale.

"Ils sont tous concernés. Très souvent, c'est en 6e qu'ils découvrent les réseaux sociaux. Ils font leurs premiers pas, ils s’amusent beaucoup avec ça".

La famille joue également un rôle important. Les parents d'Hombeline lui ont recommandé de faire attention. Jade, élève de cette même classe, est une grande adepte de Snapchat, qui lui permet de dialoguer avec ses amies. Elle reconnaît toutefois "que certains sont méchants, qu'ils se moquent beaucoup des autres". C’est le fond du problème pour le principal de ce collège, Philippe Bernard.

"Le but de l'opération est d'éviter la banalisation du cyber-harcèlement. Leur dire que tout reste sur internet, qui n'oublie rien. On les fait travailler, ils peuvent un jour endosser le costume de victime mais aussi celui d'auteur".

Affiche réalisée par la classe de 5e6 du collège Berlioz © Radio France - Patrick Genthon

Cette démarche de réflexion sur le poids des réseaux sociaux est encouragée par l’Éducation nationale. Lucie Pitiot est proviseur vie scolaire au rectorat :

"Il faut en parler, briser le silence. L'une des difficultés par rapport à ce phénomène, c'est le silence qui règne autour des élèves victimes".

Reportage avec @francebleu au collège Berlioz de Colmar. Ambrine et Yassir expliquent comment ils ont créé l'affiche avec leur classe contre le cyberharcelement. Bravo aussi à leurs professeurs, CPE et assistante sociale, partenaires du projet ! #NAHpic.twitter.com/mQJo4b4ICi — Lucie Pitiot (@LuciePitiot) February 16, 2018