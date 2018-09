Clermont-Ferrand, France

Le principe est simple : un numéro de téléphone et une adresse mail à disposition des étudiants et étudiantes qui souhaiteraient signaler un cas de harcèlement sexuelle ou sexiste. "La personne, victime ou témoin, sera écoutée, accompagnée, conseillée, aidée dans les démarches et orientée vers la bonne structure, le bon interlocuteur pour la suite", explique Agnès Roche, vice-présidente de l'Université Clermont Auvergne et référente égalité femme-homme.

Une cellule joignable en permanence

Un nouvel outil qui s'appuie sur dix volontaires, formés à l'écoute, et qui répond à une demande du ministère de l'enseignement supérieur. Faut-il comprendre qu'il y avait un réel besoin ? "De toutes façons, l'université n'est pas différente de la société donc il est assez logique que nous aussi nous soyons touchés par ce genre de fléau", reconnaît Agnès Roche.

Une cellule d’écoute et d’accompagnement sur le harcèlement sexuel créée à l’UCA. Voici les affiches que vous pourrez découvrir dans nos Écoles, UFR et Instituts... Si besoin, vous pouvez contacter un membre de la cellule 📧 cellule-harcelementsexuel@uca.fr ou ☎️07 88 91 82 86 pic.twitter.com/64qNSaXK51 — UnivClermontAuvergne (@UCAuvergne) August 30, 2018

La mise en place de cette cellule d'écoute s'accompagne d'une campagne d'affichage dans les couloirs de l'université.

Pratique : La cellule d'écoute harcèlement sexuel de l'Université Clermont Auvergne est joignable au 07 88 91 82 86 ou par mail cellule-harcelementsexuel@uca.fr