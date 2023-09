Une cellule psychologique mise en place en Mayenne pour les artisans

Patrice Livenais est le vice-président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Mayenne. Il était l'invité ce lundi 11 septembre du 6/9 de France Bleu Mayenne : "Les artisans s'inquiètent pour 'l'avenir, ils essayent de garder le moral. Ils ne sont pas dépités mais fatigués physiquement et moralement, donc les chambres de métiers et de 'l'artisanat mettent en place des cellules d'écoutes phycologiques, c'est le cas en Mayenne."

Le Gouvernement envisage de réduire la prise en charge des apprentis

Près de 900 mille jeunes Français choisissent l'apprentissage pour apprendre un métier. Emmanuel Macron a fixé un objectif d'1 million d'apprentis en France. Mais aujourd'hui, certaines filières sont compromises comme le souligne Patrice Livenais "L'organisme de l'Etat qui finance les organismes de formation a pris la décision de faire une restriction budgétaire de 5% en moyenne mais sur certains corps de métier cette baisse va aller jusqu'à 30%, des formations deviendraient déficitaires pour certains centres de formation, donc des CFA devront supprimer des formations, et ce risque-là existe en Mayenne comme la mécanique (entre 20 et 30% de coupes budgétaires)." Pour l'heure, rien n'est décidé, les discussions se poursuivent.