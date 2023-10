Une centaine d'AESH se rassemblent devant le rectorat pour réclamer un statut

Ce mardi, vers midi, après une assemblée générale à la Maison du Peuple, une petite centaine d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) se sont rassemblés devant les grilles du rectorat de Clermont-Ferrand pour faire suivre un appel intersyndical national.

Soutenus par certains parents d'élèves et des professeurs, ils réclament notamment une meilleure reconnaissance de leur métier, des moyens plus importants pour accompagner les élèves, plus de formation ou encore une augmentation des salaires.

Devant le rectorat de Clermont-Ferrand, ils étaient nombreux à faire part de leurs inquiétudes pour la profession. © Radio France - Valentin Bartevian

Devant les grilles du rectorat, les visages remplis d'inquiétude, mais aussi de tristesse, étaient nombreux.

Selon Marie-Laure, AESH depuis 12 ans sur le secteur d'Issoire, également représentante syndicale pour Force Ouvrière, "la situation se dégrade, les conditions de travail aussi". Elle l'ajoute, meurtrie par la situation, "il manque 130 élèves qui ne sont pas accompagnés dans le département".

"Aucune reconnaissance aujourd'hui"

Pour elle, c'est une certitude, "nous n'existons pas pour l'Etat, il y a aucune reconnaissance".

Cette situation, compliquée, inquiète même les plus passionnés par le métier : "Au début, c'était vraiment un beau métier, j'étais très contente car il y avait un réel suivi, mais aujourd'hui c'est du saupoudrage" affirme une AESH en école élémentaire et maternelle qui est venue manifester pour la première fois en compagnie de son mari. Elle rajoute, empathique pour les autres, "j'ai des collègues qui sont en burn-out parce qu'elles ont, en plus, des gestions d'enfants violents et, il faut bien l'avouer, nous ne sommes pas vraiment formées pour ça".

Sur les grilles du rectorat, plusieurs messages étaient affichés comme celui-ci à propos de l'école inclusive. © Radio France - Valentin Bartevian

Se plaignant d'un manque de formation, de suivis trop courts pour certains élèves, et plus généralement des conditions de travail, les AESH réclament, entre autres, un statut de la fonction publique, une garantie de pouvoir travailler à temps complet sur la base d'un accompagnement élève à 24 heures ou encore, et surtout, une revalorisation des salaires.

Devant l'ensemble des grévistes, une AESH a même pris la parole pour évoquer ses difficultés salariales du quotidien : "Avant, je faisais plusieurs boulots mais je suis maintenant en situation de handicap. Je suis maman célibataire et j'ai du mal à me nourrir" a-t-elle affirmé au bord des larmes.

En plus des revendications des AESH mobilisés, tous s'accordent à dire que l'école inclusive n'est encore qu'une simple utopie : "On est très loin de l'école inclusive, il manque énormément d'AESH dans tous les établissements" lance désespérément Marie, syndicalisée à SUD Education 63. Selon elle, "il faut absolument mettre les moyens humains mais aussi techniques".