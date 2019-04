Une centaine d’enseignants mobilisés à Reims

Champagne-Ardenne, France

La nouvelle journée d’action des enseignants contre la réforme Blanquer, ce jeudi, a peu mobilisé : au niveau national, 15% des enseignants du premier degré étaient en grève, un peu plus de 4% dans le second degré, d'après les chiffres du ministère de l'Education nationale.

Mobilisation à l'appel de cinq syndicats

A Reims, une centaine de personnes se sont rassemblées le matin devant le rectorat. A Charleville-Mézières, c'est en fin d'après-midi devant la direction départementale de l'éducation nationale.

Plusieurs points du projet de loi "pour une école de la confiance", qui concerne le primaire, suscitent l'inquiétude de la communauté éducative. Elle s’inquiète notamment d’une nouvelle organisation visant à confier la direction des écoles aux principaux des collèges. Les enseignants dénoncent aussi la baisse de moyens, en particuliers les suppressions de postes.

Une centaine de personnes © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Pour Agnès, professeur des écoles, « c’est à terme la disparition des écoles maternelles, alors que la maternelle en France est une des meilleurs en Europe ».

Mathieu Motte, co secrétaire de SUD éducation en Champagne- Ardenne, estime aussi que c'est l'enseignement privé qui va bénéficier de cette politique : « ce qu’on nous prévoit, c’est la privatisation de l’école publique, avec de plus en plus de cadeaux faits au privé. Il va y avoir une école à deux vitesses, avec une école pour les riches, et une école pour les pauvres ».