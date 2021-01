Une centaine d'étudiants manifestent à Amiens pour demander la reprise des cours à la fac

Des étudiants qui manifestent pour pouvoir retourner en cours. Une centaine de jeunes se sont rassemblés, mercredi 20 janvier, à Amiens... Ils ont défilé entre Crous (quartier Saint Leu) et le rectorat. Des manifestations similaires ont été organisées un peu partout en France pour alerter sur l'isolement et la précarisation grandissante des étudiants à cause de la crise sanitaire. Une journée de mobilisation organisée par le syndicat étudiant Unef et par d'autres organisations politiques et syndicales de gauche (UNL, Solidaires étudiants, La Confédétation Nationale du Travail, Génération.s, la CGT, les jeunes communistes, les jeunes insoumis...)

"On a le sentiment d'être abandonnés"

Depuis plus de deux mois, les étudiants sont privés de cours en "présentiel", contrairement aux élèves des collèges, des lycées, des classes préparatoires ou des BTS qui continue à se rendre dans les locaux de leurs établissements. La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les étudiants de première année pourraient reprendre par demi-groupes les travaux dirigés en présentiel à partir du 25 janvier.

Mais la mesure est insuffisante pour Nathan Petit. Il est étudiant en 3ème année de sciences politiques à l'Université de Picardie Jules Verne et coordinateur des jeunes du mouvement "Générations" à Amiens : "Il faut imaginer ce que c'est que d'être confiné pendant plusieurs mois dans une chambre étudiante du Crous, loin de sa famille et loin de ses amis. Les cours à distance sont très difficiles à suivre. Et passer toute ses journées sur un ordinateur, ça joue sur le moral. On protège les étudiants du Covid, mais on ne les protège pas de la dépression ou des tentatives de suicide. C'est très grave. On a vraiment le sentiment d'être abandonnés par le gouvernement. Ils doivent penser que comme on est jeunes, on va s'en remettre. Pourquoi est-ce que les collégiens et les lycéens peuvent continuer d'aller en cours et pas nous ? Je pense que _nous,on n'a pas d'impact sur l'économie_. On n'empêche pas nos parents d'aller travailler. Nous, ça n'embête personne qu'on reste confinés : ça n'embête que nous."

Nathan Petit, étudiant en 3ème année de sciences politiques et coordinateur des jeunes du mouvement "Générations" à Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Nathan Petit demande aux pouvoirs publics de se saisir du dossier Copier

L'Unef réclame un plan d'urgence

Le gouvernement a exprimé sa "préoccupation" face au "profond sentiment d'isolement" des étudiants et annoncé un renfort de psychologues et d'assistants sociaux. Un chèque de soutien psychologique, qui consiste à financer des consultations chez un psychologue de ville pour les étudiants en difficulté, devrait aussi voir le jour.

Des annonces insuffisantes aux yeux des syndicats : l'Unef a chiffré son "plan d'urgence" pour les étudiants à 1,5 milliard d'euros et réclame notamment une hausse immédiate des bourses et des aides au logement.

Le président Emmanuel Macron se rendra ce jeudi à l'université de Paris Saclay. En marge d'une visite sur le thème de la recherche en physique quantique, il doit rencontrer des étudiants et pourrait annoncer de nouvelles mesures d'accompagnement?