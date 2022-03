Une centaine d'instruments distribués aux élèves du programme Démos à Avignon

Du foot au basson, quand on a 9 ans parfois une note suffit à faire la différence.

C'est une première à Avignon : un orchestre composé de très jeunes musiciens en herbe. 90 élèves de 6 écoles avignonnaises participent au programme Démos. Une initialisation à la pratique de la musique classique initiée par la Philharmonie de Paris, La Cité éducative d’Avignon, le Grand Avignon et l’Orchestre national Avignon-Provence.

Des étuis de toutes tailles ont été remis aux élèves, à l'intérieur leurs précieux instruments. © Radio France - Julia Beaufils

Trompettes, violons, violoncelles, bassons... Chacun est reparti, ce samedi 26 mars, avec son instrument à la maison. Dans les yeux de ces élèves de primaire on pouvait déceler l'émerveillement de participer à cette nouvelle aventure éducative et musicale.

Un programme sur 3 ans

L'initiation a commencé en janvier dernier, mais récupérer son instrument c'est un peu un rêve qui devient réalité. Les parents présents ont eux aussi les yeux qui brillent. Autant que Ryan, 9 ans et déjà amoureux de la musique classique. Pendant les discours des officiels, il s'impatiente. Pendant les deux morceaux joués par les musiciens et chantés par les enfants, il agite les bras comme sa cheffe d'orchestre. "Je voulais faire comme elle, montrer ma connaissance et que j'aime la musique", insiste-t-il. Il a choisi le violoncelle, pour le son qu'il produit mais aussi "parce que c'est un instrument à sa taille". C'est vrai, il est grand pour un enfant de 9 ans Ryan.

Pendant 3 ans, il sera accompagné par Debora Waldman, la cheffe de l'orchestre Avignon-Provence. Ryan et ses camarades assisteront à 2 ateliers par semaine et auront même la possibilité d'une représentation par an.

En introduction de la remise des instruments, un petit concert dirigé par Debora Waldman. © Radio France - Julia Beaufils

Des instruments qui suscitent la fascination des enfants. Pour Mélissa qui vient de récupérer le sien sur scène : "la trompette est un instrument formidable". Le programme Démos est aussi très apprécié "car c'est créatif, on peut apprendre la musique mais aussi retrouver les copains pendant les ateliers ou encore pratiquer notre instrument à la maison", explique toujours Mélissa de l'école Stuart Mill.

Des artistes professionnels en soutien des centres sociaux impliqués

L'objectif de cette toute nouvelle aventure est clair : démocratiser la culture pour un public dît "éloigné". "Mais pas seulement en tant que spectateur, ce programme permet de pratiquer une activité artistique", souligne Cécile Helle, maire d'Avignon.

Les enfants ont récupéré leurs instruments, les parents ont ensuite signé des papiers pour le prêt de 3 ans. © Radio France - Julia Beaufils

Des musiciens professionnels encadrent également pendant 3 ans les petits groupes de 6 élèves. Caroline Vergote est violoniste et enseignante au conservatoire d'Avignon. "Je vois la curiosité des enfants, ils me posent des tas de questions sur les partitions, l'instrument", décrit la musicienne. Elle ajoute qu'il s'agit également d'enrichir sa pédagogie "car il faut trouver le moyen le plus simple de les amener à la musique classique, parfois en partant de ce qu'ils écoutent eux".

Les parents étaient nombreux dans les gradins de la salle des fêtes de Montfavet. © Radio France - Julia Beaufils

Pour la cheffe d'orchestre il y aura peut-être des prodiges dans le lot. Mais sans aller jusque-là, Debora Waldman conclut : "Hector Berlioz, compositeur français, disait _"dans la vie il y a deux choses importantes : l'amour mais aussi la musique"_".