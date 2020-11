Une centaine de manifestants à Bordeaux contre la suppression de l'école à domicile

"Oui, oui à l'école de la vie!" Une centaine de personnes ont manifesté ce 14 novembre à Bordeaux contre la suppression de l'école à domicile, promise par Emmanuel Macron pour la rentrée 2021. Cette mesure avait été annoncée en octobre par le président de la République, dans le cadre du projet de loi renforçant la laïcité.

Les manifestants, accompagnés de leurs enfants, ont défilé de l'hôtel de ville de Bordeaux au rectorat. Parmi eux, Alicia. Cette habitante d'Andernos-les-Bains et mère de quatre enfants souhaite "pouvoir continuer d'avoir le choix" de scolariser ou non ses enfants à l'école. "C'est vraiment une atteinte à nos libertés", estime-t-elle. "Et pour certains enfants, aller à l'école est compliqué à cause du harcèlement, de la phobie scolaire ..." Quant à la "lutte contre le séparatisme islamiste" invoquée par Emmanuel Macron pour justifier l'instruction obligatoire dès 3 ans, Alicia estime qu'il s'agit d'un "amalgame. Je côtoie des familles musulmanes qui font l'école à la maison et il n'a jamais été question, une seule seconde, de radicalisme", assure cette mère de famille.

Quelques rares exceptions sont prévues à l'instauration de l'instruction obligatoire dès 3 ans, notamment les raisons de santé.