Bordeaux : une chorale dans chaque école primaire à la rentrée

Les élèves de CP et CE1 de l'école Charles Martin s'entraînent chaque semaine à chanter.

Bordeaux, France

L'idée est partie de la volonté du gouvernement d'instaurer une chorale dans chaque école et collège de France d'ici fin 2019 mais aussi d'un constat local : sur les 49 écoles primaires de Bordeaux, 12 n'ont jamais pratiqué le chant. C'est donc sur ces écoles que le projet porte en priorité mais le but est d'accompagner tous les établissements.

Un projet sur-mesure

L'idée est de s'adapter aux besoins de chaque école, explique Fabien Robert, 1er adjoint au maire en charge de la culture : "On leur mettra à disposition un conseiller sur ce projet. Il y a aussi des associations spécialisées comme Chante-école et des capacités au conservatoire pour les aider. Et puis parfois, il y a des enseignants capables de porter la formation au chant."

Reste à trouver des enseignants volontaires dans chaque école pour apprendre le chant aux élèves. Fabien Robert veut rassurer les établissements :

on ne cherche pas à former un chœur spécialisé de très haut niveau, on cherche simplement à ce que les enfants aient une pratique de chant".

Une pratique qui pourra prendre la forme d'une chorale régulière ou d'un rendez-vous vocal ponctuel. Des concerts pourraient également regrouper plusieurs écoles.

Des résultats positifs

Le chant est déjà pratiqué, à des degrés différents, dans 31 écoles bordelaises. Dans l'établissement Charles Martin, à Bacalan, les élèves de CP et CE1 ont une chorale depuis cinq ans. D'après Candice De Saint-Affrique, leur enseignante, les résultats en classe sont positifs : " Je note une attention et une concentration bien meilleures grâce à cette pratique."

"_Le chant participe à la citoyenneté, à l'écoute des autres_, la création permet aux enfants d'apprendre à s'exprimer, d'aller vers le sensible", ajoute Emmanuel Vranckx. Il est en charge du plan chorale au conservatoire de Bordeaux et fait le lien avec les écoles pour les aider à instaurer une pratique vocale.

Ce projet s'inscrit dans la continuité de ce qu'a déjà développé la ville de Bordeaux autour de l'éducation et de la musique comme l'orchestre Démos, qui regroupe 120 enfants girondins de 7 à 12 ans et novices en musique ou encore les "classes artistiques" qui permettent à des écoles de s'initier à la musique en passant quelques jours au conservatoire.