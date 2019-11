Jeune immolé à Lyon : une cinquantaine d'étudiants réunis en soutien ce mardi à Caen

Il y avait de la colère ce mardi 12 novembre à l'Université de Caen. Une cinquantaine d'étudiants se sont réunis, à midi, devant l'entrée du restaurant universitaire A, en soutien a leur camarade lyonnais. Ce dernier s'est immolé par le feu vendredi 8 novembre devant le Crous de Lyon. Le jeune homme de 22 ans, en grande précarité, ne s'en sortait plus financièrement. Brûlé à 90 %, il est encore entre la vie et la mort.

Des étudiants choqués par ce geste

"La précarité pousse au suicide", lisait-on sur une pancarte du syndicat Solidaires étudiant.e.s. Lucile, étudiante en sociologie, n'en revient pas. "Cela me démoralise que des gens soient aussi désespérés pour faire des actes contre eux-mêmes, aussi horribles. _C'est pas rien l'immolation, c'est de la brûlure. Je suis révolté_", s'exclame-t-elle. Le texte publié par le jeune homme sur son compte Facebook, expliquant son geste, a été lu au mégaphone. Il pointe notamment les pouvoirs politiques.

Certains étudiants, présents ce mercredi, connaissent eux aussi des difficultés. Théo ne peut pas se permettre de manger tous les jours au restaurant universitaire, par exemple. "On se retrouve avec des journées, où on ne va pas manger le midi. C'est mon cas, là je n'ai pas mangé et je vais retourner en cours à 13 h 30", commente-t-il. Ce boursier, étudiant en Administration publique, vit avec un budget de 450 euros par mois. Et une fois son loyer payé, le jeune homme n'a plus grand chose. "Il me reste alors 100 euros pour vivre, sachant que mes APL n'ont toujours pas été envoyés. Au final, je mange des pâtes. Ce n'est pas un cliché sur les étudiants. Malheureusement, on n'a pas d'argent pour manger autre chose."

"Je n'ai pas les moyens de me payer une carte de transport, donc je fraude le tram, par exemple, où je vais à la fac à pied."

Il est donc difficile pour lui de s'en sortir à la fin du mois, alors Théo doit faire des concessions sur ses dépenses : "Je n'ai pas les moyens de me payer une carte de transport, donc je fraude le tram, par exemple, où je vais à la fac à pied. L'avantage, quand on a pas d'argent, c'est qu'on est éco-responsable", sourit-il.

Ces jeunes comptent donc quasiment chaque centimes, C'est tout une organisation pour Marina, qui est étudiante en langue depuis début septembre. "On regarde absolument tout. On sort la calculette, même dans les rayons des supermarchés. _C'est une situation que je ne connaissais pas, quand je vivais chez mes parents_", explique la jeune femme.

Trouver un travail après les cours

Alors pour compléter leur budget et s'accorder quelques sorties, certains sont obligés de travailler après les cours. "Les soirées étudiantes, ce n'est pas possible sinon. Sauf pour ceux qui ont des parents derrières tout le temps, mais je doute que ce soit le cas de beaucoup d'étudiants", s'interroge Esteban, étudiant en Staps.

Des rassemblements ont eu lieu dans toute la France, comme à Lyon, Saint-Etienne ou Paris.