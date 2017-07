Une cinquantaine de places d'apprentis toujours disponibles au CFA de Châteauroux

Plusieurs entreprises des secteurs de la boucherie-charcuterie et de l'hôtellerie-restauration sont toujours en recherche d'apprentis au CFA de Châteauroux. Des domaines où il existe des débouchés, et où le taux d'insertion sur le marché de l'emploi est très élevé.

Le CFA (Centre de Formation d'Apprentis) de Châteauroux recherche encore des candidats pour la rentrée ! Plusieurs dizaines d'entreprises sont encore en recherche d'apprentis à former, dans tout le département de l'Indre :

*- 15 offres restent à pourvoir dans la filière "viande", en boucherie-charcuterie ;

- 34 offres restent à pourvoir dans la filière "hôtellerie-restauration", notamment pour des postes de serveurs.

"Des meilleurs taux d'insertion que l'Ena ou HEC" Fabrice Mirou, directeur pédagogique

Dans ces secteurs où la main d'oeuvre manque, le salaire à l'embauche a tendance à être plus intéressant. Et les taux d'insertion sur le marché de l'emploi sont parmi les plus élevés : "Avec 85%, l'apprentissage a l'un des meilleurs taux d'insertion à la sortie d'école, notamment pendant la première année, y compris devant les grandes écoles comme l'Ena ou HEC, précise Fabrice Mirou, directeur pédagogique et des moyens au CFA de Châteauroux. Malheureusement, c'est encore méconnu ou sous-évalué alors que c'est pour nous une voie d'excellence et d'insertion royale."

Pour Didier Ferragut, le directeur du développement des formations au CFA, ce manque d'apprenti a des répercussions sur l'emploi dans l'Indre : "Une entreprise qui ne trouve pas d'apprenti aujourd'hui, elle ne trouvera pas de salarié qualifié demain, et après-demain, elle ne trouvera pas de repreneur. Ça veut dire qu'une activité qui est rentable ne trouvera pas automatiquement un acquéreur par la suite."

D'autant que le CFA de Châteauroux propose maintenant deux brevets de maîtrise (en boulangerie-pâtisserie et en coiffure). Ces formations à équivalent Bac + 2 permettent de se former en plus à la gestion d'entreprise et d'être prêt à installer son affaire. La première promotion de brevet de maîtrise, celle de coiffure, vient tout juste de sortir, avec un taux de réussite de 100 % !