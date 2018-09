Loire, France

Dans les prochains jours, les chefs d'établissements scolaires de toute la France dont la Loire pourraient recevoir une circulaire envoyée par le ministère de l'Éducation nationale pour rassurer les parents d'élèves sur une rumeur qui circule depuis cet été sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'annonce l'inspection académique de la Loire ce mercredi 5 septembre 2018. La rumeur portait sur les cours de sexualité à l'école.

Non, les enfants ne vont pas apprendre à se masturber ni à l'école maternelle ni à l'école primaire. Jérémy Rousset est directeur à l'école maternelle Chappe à Saint-Étienne et un des responsables du syndicat enseignant SNUipp dans la Loire : "L'éducation à la sexualité existe depuis un certain temps, elle est faite en fonction de l'âge des élèves avec des mots simples et sans parler de pratiques sexuelles."

HUMOUR | La masturbation enseignée aux enfants, le retour du lobby LGBT ? La bonne grosse rumeur de rentrée est de retour, pour le plus grand plaisir de @SophiaAram#le79interhttps://t.co/7eHQlX2czG — France Inter (@franceinter) September 3, 2018

Même si la rumeur date de cet été, la circulaire envoyée par le ministère prouve qu'il y a encore besoin de rassurer, notamment les parents. Jeanne a un enfant de six ans scolarisé à Saint-Etienne, elle avait entendu cette rumeur : "S'ils ont envie de se masturber ils peuvent le faire mais c'est à nous de leur dire de le faire dans un coin mais amener ça par des personnes qui ne font pas partie de l'entourage familial, c'est trop tôt..."

Pour chasser définitivement les inquiétudes, sachez que les enseignants apprennent aux enfants ce qu'est un garçon, une fille et ils travaillent aussi sur les stéréotypes et le respect des corps. Tous les programmes de l'école dont ceux sur l'enseignement de la sexualité à l'école qui datent de 2001 sont educscol.education.fr.